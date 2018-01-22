Лавров: Вашингтон привел Турцию в бешенство

Москва, , 01:52 — REGNUM Одностороннее решение Вашингтона по поддержке курдов на северо-востоке Сирии привело Анкару в состояние бешенства, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, глава МИД РФ отметил, что России отнюдь не выгоден срыв соглашения с Ираном по ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД).

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — сказал Лавров.

Министр объяснил, что кажущихся выгод Москвы от уязвимого положения Тегерана на деле существует.

«Если разрушается ткань правовых договоренностей, согласованных между ведущими странами в том или ином конфликте, тогда будет куча-мала, каждый сам за себя», — сказал Лавров.

По его словам, такая перспектива «очень печальна».

«Я считаю это неприемлемым, будь то Иран, Сирия, Ливия, Йемен, Корейский полуостров, где тоже была договоренность 2005 года, четко фиксировавшая, что требуется от КНДР и других», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что в теперешней геополитике недоговороспособность — актуальнейшая проблема.

Напомним, «бешенство» Анкары, упомянутое Лавровым, вызвано решением Вашингтона поддержать курдские формирования в городе Африн (провинция Алеппо, Сирия) на границе с Турцией. Реакция Анкары была бурной, и руководство Турции обещало «задушить» курдов «в зародыше» и «оторвать» противнику «голову».

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Анкара приступила к выполнению своих обещаний, начав 20 января 2018 года операцию «Оливковая ветвь». Москва прокомментировала эти события, осудив нарушение Анкарой территориальной целостности Сирии — союзника России.

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