Отставка министра и эхо пермской резни: Челябинская область за неделю

Александр Комаров, , 22:53 — REGNUM

Челябинская область на прошедшей неделе (c 15 по 21 января) не осталась в стороне от федеральной повестки. После резни в школе Перми на Южном Урале проводят проверки, а в двух школах случились свои ЧП.

После пермской резни

Нападение в школе №127 Перми на учеников четвёртого класса и на их учительницу эхом отозвалось по всей стране. Не стал исключением и Южный Урал. После ЧП власти заявили о том, что в регионе будут дорабатывать паспорта безопасности образовательных учреждений. Каким именно образом, пока не уточняют. Известно лишь, что в школах начались внеплановые проверки. Их проводят сотрудники Росгвардии и чиновники от областного министерства образования.

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А тем временем саму область не обошли ЧП в образовательных учреждениях. В Челябинске 18 января из школы №30 эвакуировали 226 детей. Причиной стал пожар. Оказалось, что в подсобном помещении на третьем этаже здания горели вещи. В течение получаса пожар удалось погасить. Пострадавших нет.

А 17 января произошёл инцидент в школе посёлка Смольного Сосновского района, возле Челябинска. Ранение получил один из учеников девятого класса. ЧП случилось на перемене. Двое подростков повздорили, и в ходе конфликта один из них ранил другого.

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Ранение оказалось лёгким. Пострадавшего уже отпустили домой. А против того, кто применил оружие, завели уголовное дело.

ЧП вызвало широкий резонанс. Губернатор Борис Дубровский потребовал разобраться в причинах инцидента. По некоторым данным, применивший оружие подросток готовился заранее. Также не исключено, что между школьниками был длительный конфликт.

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ЧП в армии

Всю неделю челябинцы следили за расследованием гибели их земляка Рустама А. в воинской части Пермского края. По делу о доведении до самоубийства арестован один из его сослуживцев, призванный из Дагестана.

Напомним, тело Рустама нашли в казарме 5 января. Следствие заявило о самоубийстве. Родственники и друзья призванного из Магнитогорска солдата не верят в эту версию. Тем не менее было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Уже установлено, что кроме этой статьи расследование идёт и по факту нарушения правил уставных взаимоотношений. Со стороны одного из военнослужащих к Рустаму применялось физическое насилие. Военнослужащий по решению суда арестован.

Впрочем, как пишет издание 59.ru, своей вины он не признал. А Главное военное следственное управление сообщает, что у подозреваемого есть подельник. На прошедшей неделе он находился в стационаре (в связи с чем, не уточняется), поэтому ему меру пресечения пока не избрали.

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Расследование уголовного дела продолжается. А тем временем трагедия произошла уже в Челябинской области. В воинской части под Чебаркулем танк задавил солдата-срочника. По данным следствия, трагедия произошла вечером 17 января.

Установлено, что один из военнослужащих вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк.

«Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около 1 метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в официальном сообщении Главного военного следственного управления СКР.

Отставка Гладковой

Одной из обсуждаемых тем недели стала отставка Ирины Гладковой с должности министра экологии Челябинской области. О том, что она написала заявление, стало известно 16 января.

Ирина Гладкова возглавила министерство осенью 2014 года. И за последние три с небольшим года у челябинцев к ней накопились вопросы и претензии. Экологическая ситуация, по словам самих граждан, лучше не стала. В Челябинске регулярно объявляются неблагоприятные метеоусловия. Кроме того, южноуральцев возмутило то, что Томинский ГОК несмотря на протесты будут строить.

В ноябре 2017 года активисты просили губернатора отправить Гладкову в отставку. Также был объявлен сбор подписей в интернете. Подписались 21 169 человек.

На этом негативном фоне в декабре стало известно о том, что она награждена за большой вклад в развитие природоохранной деятельности и обеспечение экологической безопасности. Ей вручили благодарность от Совета Федерации, подписанную Валентиной Матвиенко. Эта новость вызвала на Южном Урале возмущение и негодование.

«Сначала подумал, что эта информация — злая шутка, оказалось — вполне реально. Мы задыхаемся от химических примесей, лечим детям аллергии, астмы и бронхиты и за это награждаем министра экологии?» — написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Виталий Пашин.

Похожим образом отреагировали многие челябинцы. В Совет Федерации последовало множество обращений с просьбой разобраться, как эта награда попала к Гладковой. В итоге руководство верхней палаты Федерального собрания России пообещало провести проверку.

А 16 января случилось то, чего многие ждали. Стало известно о том, что Гладкова подала заявление об отставке. А 17 января Борис Дубровский отправил её в отставку с 19 января. Назначен временный её преемник. 22 января в качестве исполняющей обязанности министра начнёт работать начальник управления охраны окружающей среды министерства Яна Куприкова.

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Новость об отставке Гладковой вызвала на Южном Урале радость. Теперь граждане надеются на то, что новый министр, которого ещё предстоит назначить, будет отвечать чаяниям населения. Впрочем, не все разделяют их оптимизм. Некоторые граждане опасаются, как бы новый министр не оказался хуже ушедшего. А некоторые и вовсе считают, что смена главы минэкологии никак не скажется на экологическом благополучии Челябинска и области.