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Одно из самых крупных подразделений ВСУ покинуло Донбасс

Политика

Служащие 128-й бригады пробудут в Закарпатье до июля

Одно из самых крупных подразделений ВСУ покинуло Донбасс
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Солдаты ВСУ

Донецк, 21 января 2018, 21:37 — REGNUM  Военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ в полном составе покинули зону конфликта в Донбассе.

Сейчас бригада находится в постоянном месте дислокации — в Закарпатской области. Соответствующие фото размещены на странице движения поддержки закарпатских военных в Facebook.

В сообщении отмечается также, что «все живы, все здоровы». Служащие 128-й бригады пробудут в Закарпатье до июля 2018 г., передает НТВ. Точное место, где дислоцировалась горно-пехотная бригада в Донбассе, не называется.

Отметим, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: более 200 солдат ВСУ отказались воевать в Донбассе

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Война в Донбассе

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