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Асад: Нападение Турции на Африн связано с её поддержкой террористов

Политика

Военные приготовления на сирийской границе начались после того, как Эрдоган предъявил курдам ультиматум

Асад: Нападение Турции на Африн связано с её поддержкой террористов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Эрдоган

Дамаск, 21 января 2018, 20:11 — REGNUM  Башар Асад — президент Сирии — заявил, что нападение армии Турции на Африн (Сирия) связано с политикой Турции, которая заключается в «поддержке террористических группировок», передает SANA.

«Агрессию Турции в Африне нельзя отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса в Сирии и которая построена в основном на поддержке терроризма», — сказал Асад во время встречи с делегацией иранского совета по стратегическим внешним связям.

Военные приготовления на сирийской границе начались после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предъявил курдам ультиматум: покинуть занимаемые ими позиции в недельный срок или быть готовыми к операции по их уничтожению.

Отметим, что 20 января армия Турции пересекла границу с Сирией и начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

21 января правительство Турции официально заявило о начале наземной операции.

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Война в Сирии

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