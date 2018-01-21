Эрдоган: «Мы сожжем их головы…»

Ариф Асалыоглу, , 18:49 — REGNUM

Одной из главных тем этой недели в Турции — операция в сирийском Африне, о возможности которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил в течение нескольких месяцев: «Мы войдем туда внезапно однажды ночью».

Новый кризис с США

Согласно газете Sözcü, в Сирии на границе с Турцией и Ираком создается армия в 30 тысяч человек, состоящая в основном из членов «Отрядов народной самообороны» и «Демократических сил Сирии». Анкара считает Демократический союз («Отряды народной самообороны»), которые являются основой «Демократических сил Сирии», сирийскими представителями Рабочей партии Курдистана (РПК). Пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын отметил следующее: «США вместо того, чтобы прекратить поддержку ответвления РПК в Сирии, делают вызывающие у нас беспокойство шаги в сторону легитимизации этой террористической группировки и обеспечения ее постоянного места в регионе. Мы никоим образом не можем согласиться и принять эту ситуацию».

Эрдоган: «Не пройдет и недели…»

По сообщению CNN Türk, Эрдоган выступил на тему возможной операции в Африне: «С помощью операции «Щит Евфрата» мы порубили на кусочки и выкинули террористический коридор. С помощью операции в Идлибе мы разрушаем западное крыло этого коридора. Если террористы в Африне не сдадутся, мы сожжем их головы. Если обещания, данные нам в Манбидже, не будут исполнены, мы сами вспорем себе животы. Не пройдет и недели, и они увидят, на что мы способны». Стало известно, что турецкие вооруженные силы сформировали в Идлибе четвертый пункт наблюдения. Военные готовы к операции в Африне, которая начнется без промедления сразу после принятия политического решения.

Хулуси Акар и Хакан Фидан посетили Москву

Согласно порталу Haberrus, начальник Генштаба Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной службы Хакан Фидан (MIT) отправились в Россию. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с ними в здании министерства в Москве. Как сообщается, Шойгу, Акар и Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие важные вопросы повестки дня. Минобороны РФ отметило, что переговоры прошли конструктивно. На встрече также присутствовал глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

США сделали шаг назад. «Пограничные силы» не будут сформированы?

Как сообщает газета Hürriyet, Пентагон объявил, что не будет создавать новую «армию» или «пограничные силы» в общепринятом понимании из представителей «Демократических сил Сирии». Это подтвердил и государственные секретарь США Рекс Тиллерсон. В заявлении Пентагона указано, что Соединенные Штаты будут продолжать обучать местные силы в Сирии, а целью этой подготовки является повышение безопасности для людей, возвращающихся на свои земли. «Усилия, которые мы прикладываем для победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, будут оставаться абсолютно прозрачными для Турции», — говорится в релизе, а также подчеркивается обоснованность обеспокоенности турецкой стороны.

Предупреждения США в отношении операции в Африне

По информации CNN Türk, пресс-секретарь госдепа США призвал Турцию отказаться от военных действий в Африне, заметив, что «всем следует сосредоточиться на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». По его словам, «мы поделились с турецкой стороной данными о том, что мы пытались сделать с местными элементами. Местные элементы обеспечивают безопасность в регионах».

Атака на Африн может отразиться на Турции

По сообщению CNN Türk, бывший лидер Демократического союза в Сирии Салих Мюслим заявил: «Если произойдет нападение на Африн, война проберется и внутрь Турции». В комментарии для информационного агентства Hawar он также сказал: «Атака на Африн не обернется ничем хорошим для них самих. Они тоже знают об этом, ни одна из международных сил не сможет проигнорировать эту атаку. С другой стороны, есть пример Кобани. Африн тоже готов. Где бы ни были курды, они всегда станут горой за свои города. Нападение на Африн означает нападение на всех курдов. Во время войны в Кобани молодые люди в Северном Курдистане вышли на поля боя и продемонстрировали невиданное сопротивление. В Африне это выльется в нечто еще большее. Курдский народ — все как один — поднимутся на ноги. Это перерастет в тотальную войну».

Жесткая реакция Ирана на планы США

Как стало известно порталу Shaber3, МИД Ирана жестко отреагировал на намерения США сформировать 30-тысячные «пограничные силы безопасности в Сирии» на границе с Турцией. «Мы считаем, что это является открытым вмешательством во внутренние дела Сирии, которое еще больше обострит кризис в стране», — заявил пресс-секретарь министерства Бехрам Касими. «Исламская Республика Иран, Турция и Россия путем переговоров в Астане пытаются контролировать кризис в Сирии, формируя зоны деэскалации, и сумели добиться значительных успехов в этом отношении. США следует пересмотреть свою деструктивную политику в регионе и, пусть даже с опозданием, но в самое ближайшее время вывести силы из Сирии и дать народу страны самому принимать решения в отношении их будущего. Данное решение Соединенных Штатов должно прийти после того, как сирийская армия и ее союзники смогли достичь важных побед в борьбе с такими террористическими организациями, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фронт аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении.

Генерал Акар: мы этого не допустим

Начальник генштаба Турции Акар: «Мы не можем допустить и не допустим поддержку и вооружение под видом «оперативного партнерства» террористической организации «Отряды народной самообороны», которая, как абсолютно четко доказано, является ответвлением РПК. Мы надеемся, что эта ошибка будет исправлена в самое ближайшее время».

Заявление Эрдогана по поводу операции в Африне

Как сообщает портал SonDakika.com, президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдоган сделал несколько заявлений для журналистов после окончания заседания ПСР. «Операция пройдет совместно с сирийскими оппозиционерами», — отметил Эрдоган. На вопрос о том, планирует ли он переговорить с президентом США Дональдом Трампом, ответил: «Я не собираюсь ему звонить». И добавил: «После этой встречи я особенно хотел бы упрекнуть НАТО. Эй, НАТО, разве вы не обязаны выступать против любого нарушения спокойствия на границах ваших партнеров? До сих пор что именно вы предприняли? Мы обратились с этим напрямую к ним и продолжаем обращаться. Наш начальник Генерального штаба встретится и обсудит с ними этот вопрос», — отметил президент.

Министр Чавушоглу: мы не удовлетворены заявлениями США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на вопросы представителя газеты HürriyetХанде Фырат на канале CNN Türk: «Несмотря на все заявления, сделанные США, мы не остались удовлетворены их ответами. Завтра ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может изменить имя, но террор продолжается. Ситуация, с которой сталкивается Ирак сегодня — это неправильные шаги, предпринятые США в Ираке. Еще большие ошибки допустили Соединенные Штаты, покидая Ирак. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зародился в Ираке, затем перешел в Сирию, а потом снова вернулся в Ирак. Мы всё еще не доверяем Соединенным Штатам. Они не выполнили свои обещания после Эр-Ракки, они не выполнили свое обещание в Манбидже. По телефону Обамы нашему президенту обещали, что всё будет выполнено «немедленно», но слов своих никто не сдержал. Хорошо, а были ли выведены «Отряды народной самообороны» из Манбиджа? Не были. Теперь нам необходимо увидеть конкретные шаги со стороны США. Африн нападает на нас каждый день. Мы наблюдаем за Идлибом, преследования продолжаются и здесь. Мы обязаны вмешаться. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нападал на наш город Килис. Только в Килисе погибло 24 человека. Мы сделаем это. Мы встанем лицом к лицу с этой угрозой. Всем предельно ясно, насколько наши союзники поддерживают нас. Но мы живем с этими угрозами, а эти страны нам не приносят никакой пользы. Поэтому мы обязаны принять меры самостоятельно».

Вопрос: что говорит Россия об операции в Африне?

Во время проведения операции нам необходимо делать это скоординированно, не затронув российских наблюдателей в Африне. Многие шаги мы скоординировали с Россией. Хотя наши мнения и расходятся по некоторым вопросам, например, таким, как Асад, тем не менее мы работаем вместе. В районе Идлиб присутствует не только нарушение режима, но и продвижение. Это нужно остановить. Необходимо остановиться это продвижение для того, чтобы оппозиция могла отправиться в Сочи. Когда где-то присутствует конфликт, соглашение между режимом и оппозицией не выглядит реалистичным. «Отряды народной самообороны» не будут присутствовать за столом переговоров в Сочи. РПК является представителем курдов в Турции? Может ли террористическая организация быть представителем курдов? Именно это мы объясняем всему миру. Вы думаете, что есть только «Отряды народной самообороны», но есть еще и группы курдов, которые никогда не принимали их взглядов.

Вопрос: Россия выступает против операции в Африне?

Она не должна быть против. Хотя на данный момент у нас и нет каких-либо отношений с режимом, мы всегда защищали территориальную целостность Сирии. Мы ведем переговоры с Ираном и Россией по поводу воздушного пространства. Мы должны обеспечить координацию своих сил для воздушного вмешательства».

Жесткий выпад Сирии в сторону Турции и США

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что в случае, если турецкие военные самолеты начнут атаковать на территории Сирии, системы противовоздушной обороны страны будут готовы сбивать их. «Любая турецкая военная операция в отношении Африна будет рассмотрена как акт агрессии», — отметил Микдад. Согласно Hurriyet, МИД Сирии заявил, что военное присутствие США в стране является незаконным. В недавних заявлениях, сделанных Соединенными Штатами, говорится о том, что американское присутствие в Сирии уязвимо, а ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает представлять собой опасность для страны. В ответ на это сирийское министерство иностранных дел указало, что военное присутствие США является «нападением» на суверенитет Сирии.

Пресс-секретарь президента Турции по поводу операции в Африне

Пресс-секретарь президента Турции ответил на вопросы журналистов во время форума «100 лет после Первой Мировой войны», организованного университетом Бахчешехир в сотрудничестве с каналом TRT World в отеле Conrad. Он заявил следующее: «Мы уже много раз говорили о том, что считаем неправильной политику США по поддержке «Демократических сил» и «Отрядов народной самообороны», в какой бы форме и каким образом они бы это не делали. По этому вопросу отреагировали не только мы, но и Россия, Иран и премьер-министр Ирака. Поскольку было упомянуто, что эти пограничные силы также будут нести службу и на границах с Ираком. Наш министр иностранных дел провел телефонный разговор с коллегой из США. Во время других контактов и в сообщении госдепа было сказано, что подобные силы не будут созданы, информация неверна, а заявления делали не те люди. Очевидно, мы будем следить за этим процессом. Турция принимает все меры предосторожности для защиты от любого варианта развития событий, представляющего угрозу для национальной безопасности. И продолжит принимать подобные меры и в будущем. Это может быть и в Африне. Это может быть в Джераблусе. В Манбидже. На территории Ирака. Угроза может исходить от РПК, может от «Демократического союза» или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — всё равно. С этого момента меры предосторожности будут приниматься, не спрашивая ни у кого разрешения, в то время и в том месте, как мы посчитаем нужным».

Комментируя визит главы Акары и Фидана в Россию, Калын сказал: «По результатам оценок Национального совета безопасности и по указанию уважаемого господина президента, уважаемый глава генштаба и глава национальной разведывательной организации проводят переговоры в Москве. Они ведут переговоры со своими российскими коллегами не только в отношении Африна, но и для оценки всего происходящего в сирийском регионе. В Африне происходят некоторые события. Турция подвергается нападениям со стороны Африна. Происходят атаки. Необходимые шаги в отношении Африна будут предприняты в ближайшее время. При этом мы, конечно, будем консультироваться с заинтересованными сторонами-участницами переговоров в Астане и другими странами. Необходимо всё делать скоординированно. Они четко увидят всю картину в результате своих переговоров».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что шаги Турции в Африне, Манбидже, Джераблусе или в любой другой точке не являются действиями против сирийских курдов: «Террористическая организация время от времени пытается вести пропаганду насчет того, что «Турция не может пережить победы курдов». Но «Демократический союз» и «Отряды народной самообороны» не могут представлять сирийских курдов. Там есть курды, которые не принимают идеологию ни «Демократического союза», ни «Отрядов народной самообороны», ни Рабочей партии Курдистана, которые выступают против их террористической деятельности и становятся жертвами их действий. Только вчера Ибрагим Биро, представитель курдского Сирийского национального совета, выступил с заявлением. Из заявления Биро становится ясно, насколько они обеспокоены созданием этой пограничной силы, давлением «Демократического союза» и «Отрядов народной самообороны», политикой притеснения и террора. Мы прикладываем усилия для того, чтобы представители сирийского общества смогли принять участие в совещании в Сочи в конце этого месяца. Там будут арабы, туркмены, курды, но не будет представителей террористических организаций».

Министр обороны Джаникли: «Операция в Африне состоится»

Выступая на канале A Haber, министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли объявил, что операция в Африне состоится. Комментируя призыв госдепа к Турции отказаться от подобного шага, Джаникли сказал: «Это пустая и бессмысленная оценка. Эта операция будет проводиться, состоится, так, как уже заявил господин президент. Но время проведения — это часть планирования, от которой зависит наиболее эффективное и успешное проведение операции. Поэтому сейчас предпринимаются необходимые шаги в рамках этого плана. Все террористические связи и образования в северной Сирии будут уничтожены. Другого выбора нет».

ВВС Турции нанесли удар в районе Африна в Сирии

Как сообщает Hurriyet, 20 января в 17 часов президент Турции заявил, что ВС Турции фактически начали наземную фазу операции в районе Африна.

Турция отказывается от ЕС

Министр по делам ЕС и глава делегации на переговорах Турции с Евросоюзом Омер Челик заявил о том, что не осталось никаких оснований для продолжения иммиграционного соглашения с ЕС. Челик также упомянул тот факт, что Европейский союз не выполнил обещания, данные Турции. В комментарии для Reuters Челик отметил: «С технической точки зрения у Турции нет причин продолжать это соглашение. Они сужают проблему только до вопроса о получении 3 + 3 миллиардов евро за иммиграционную сделку. Этот механизм в любом случае работает не очень хорошо. Когда их спрашивают о том, сдерживаете ли вы свои обещания, данные Турции, они начинают говорить о финансовой помощи и соглашениях, связанных с ней. А когда мы говорим о других положениях соглашения, им нечего сказать… Например, вопрос о таможенном союзе и открытии филиалов? Продвинулась ли Европа в вопросе размещения добровольцев? К сожалению, по этим пунктам они не продвигаются».

«Список гостей готов … Мы ждем одобрения Турции»

Как сообщает газета Hurriyet, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил о том, что список приглашенных на готовящийся в конце месяце в Сочи конгресс готов. Москва ожидает подтверждения от Анкары. «Мы надеемся, что завтра (в пятницу) и на следующий день наши турецкие и иранские партнеры завершат работу над списком приглашенных и немедленно начнут раздавать приглашения сирийским участникам», — сказал Богданов.

Судебная власть рухнула

Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу обратился к судьям, которые не согласились с решением о судьбе двух журналистов, принятым конституционным судом. «В период правления Гитлера глава судебной структуры говорил всем судьям: «Прежде чем принять какое-либо решение, спросите себя: а как бы на моем месте поступил фюррер?» Сегодня некоторые судьи, не признающие решения конституционного суда, поступают так же, как судьи того времени. Это правительство — правительство-ростовщик. Власти служат ростовщикам. Что значит правительство-ростовщик? За последние 15 лет они заплатили 179 миллиардов долларов группе «процентных лобби». Они не отдают эти деньги рабочим, пенсионерам. Часть заплатили группе «своих». За последние 15 лет 620 миллиардов лир, — подчеркнул глава НРП. — Мы говорим «нет» режиму, который опровергает принцип разделения сил. Мы сталкиваемся лицом к лицу с рухнувшей судебной системой. Во всех демократических странах мира судья решает, кто виноват, а кто нет. Но если политическая сила держит всю власть в своих руках, то именно она определяет виновных. Сегодня виновного определяет лицо, сидящее во дворце. Он определяет виновных, а следом вступают судьи и прокуроры. Германия 1940-х и Турция 2017-го одинаковы. Мы не просто так прошли столько километров. Если бы была справедливость, стали бы мы идти на такое расстояние? Мы шли ради всех, кто жаждет справедливости».

Самая серьезная атака на правовое государство

Согласно газете Cumhuriyet, отказ местного суда признать решение конституционного суда, который признал правыми журналистов Мехмета Алтана и Шахита Алпая и постановил выпустить их на свободу, а также тот факт, что местный суд обвинил конституционный суд в «узурпации власти», ведет Турцию к новому правовому хаосу. Сопротивление, оказанное стамбульским 13-м высшим уголовным судом в отношении решения КС Турции, напомнило реакцию президента Эрдогана на исход дела Джана Дюндара и Эрдема Гюля. Эрдоган тогда сказал, что он «не принимает и не уважает» подобное решение. Хакан Джандуран, президент ассоциации адвокатов Анкары: «Какой-либо суд, получив информацию о постановлении конституционного суда, должен исполнить это постановление, не пытаясь искать мотивы и обоснования. Что изменится от того, увидите ли вы мотивы или нет. Мотивы и причины вынесенного решения не имеют значения для суда. С этого момента, если вы не освобождаете заключенного, вы совершаете преступление. 13-й высший уголовный суд совершил преступление, не исполнив решение конституционного суда. Министерство юстиции должно действовать незамедлительно и возбудить уголовное дело по обвинениям против сотрудников 13-го высшего суда. Потому что это решение является вторым нарушением права. Президент Эрдоган сказал: «Я не признаю и не выполняю». Если какой-либо президент говорит: «Я не признаю», другой гражданин или суд скажет: «Я не выполняю». Суды пришли к этому в результате того, что административная власть сосредоточилась в одних руках»

«11 480 человек — это только верхушка айсберга»

Заместитель председателя НРП Эрдал Аксюнгер заявил о том, что закрытые дела 11 480 человек, которые были ложно осуждены за использование программы Bylock, представляют собой лишь верхушку айсберга. Во время участия в программе канала Fox TV Аксюнгер отметил, что количество людей, невинно пострадавших из-за этой программы, увеличится еще во много раз. «Даже если бы человек был членом сообщества, даже если бы программа Bylock была загружена по его воле… Ты, не найдя никакого доказательства его причастности к перевороту, арестовываешь его, конфискуешь имущество, лишаешь работы… А если этому человеку пришло сообщение: «Завтра будем делать переворот». А этот человек взял и ответил: «Так нельзя поступать с этим народом, я — не с вами»… Откуда ты знаешь… Нельзя судить людей за то, что они скачали эту программу и подключались к ней через интернет».

Свежие новости из России

По данным газеты Dünya, МВД России не включил Турцию и Египет в список стран, рекомендуемых сотрудникам для отдыха. В заявлении, опубликованном на веб-сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмечается тот факт, что в списке появились некоторые новые страны, а несколько стран, в том числе и Турция, были исключены из списка.

Греция задержала корабль, наполненный материалами для бомб

По данным Reuters, греческая сторона остановила судно, предположительно нагруженное в турецких портах Мерсин и Искендерун, которое перевозило материалы, используемые в создании бомб. Было высказано предположение о том, что судно, идущее под флагом Танзании, направлялось в Ливию. Греческий флот задержал танзанийский корабль у берегов Крита. На борту корабля была найдена аммиачная селитра, неэлектрические взрывчатые вещества и 11 резервуаров сжиженного нефтяного газа.

Доклад Freedom House: Турция входит в число «несвободных» стран

Аналитический центр Freedom Housе со штаб-квартирой в Вашингтоне впервые включил Турцию в число «несвободных» стран в своем рейтинге свободных стран мира-2018. Согласно сообщению «Голоса Америки», рейтинг Турции упал на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом, а за последние 10 лет снизился на 34 позиции. Таким образом, Турция стала страной, которая потеряла самое большое количество пунктов за этот срок. В результате этого она перешла из разряда «частично свободных» стран в группу к «несвободным».

Уволили решением указа, а теперь «коровам назначали попечителя»

Согласно материалу Махмута Бозарслана из «Голоса Америки», сотрудник управления безопасности муниципалитета города Диярбакыр Али Вуран был снят с должности. После увольнения Вуран решил заняться животноводством, чтобы обеспечить средства к существованию, однако в отношении его пяти коров были приняты меры. «Моим коровам был назначен попечитель», — заявил Вуран.

Звезды Турции покидают страну

Как сообщает CNN Türk, известная турецкая актриса Серенай Сарыкая покидает Турцию. Сарыкая будет продолжать свою карьеру за пределами страны. Актриса, снимающаяся в интернет-проекте Fi, направится в США для того, чтобы обучаться актерскому мастерству и английскому языку. За последний год многие турецкие знаменитости покинули страну и поселились заграницей. Например, поп-звезда Таркан уехал в Германию, а популярный футболист Хакан Шукюр — в США.

Коротко, но важно

Представители Свободной сирийской армии задержали смертников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые хотели проникнуть в сирийский город Аазаз на границе с Турцией.

Как сообщает SonDakika.com, в городе Ыспарта упал военный самолет, трое военных погибло. Крушение потерпел военный самолет типа CN-235 CASA, принадлежащий ВВС Турции. Мэр Ыспарты Шехмус Гюнайдын заявил: «Я не могу дать четкую информацию о времени аварии. Работы по поиску черного ящика продолжаются». Озкан Гемиджи, один из первых, кто добрался до обломков самолета, сказал, что, возможно, самолет упал, зацепившись за горы во время тумана.

Почетный председатель самого крупного в Турции конгломерата Koç Holding Рахми Коч заявил о том, что в Турции они достаточно выросли, и теперь следует выйти в мир. «Отныне мы будем инвестировать за границей», — заявил он.