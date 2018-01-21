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ВВС Турции уничтожили в Африне 45 объектов

Политика

Операция ВС Турции под названием «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии стартовала 20 января 2018 г

ВВС Турции уничтожили в Африне 45 объектов
Иллюстрация: U.S. Department of Defense
Самолёт ВВС Турции

Анкара, 21 января 2018, 18:20 — REGNUM  Военно-воздушные силы (ВВС) Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» нанесли удары по 45 объектам сирийских курдов в Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на генштаб ВС Турции.

В оборонном ведомстве отметили, что 32 самолета ВВС Турции, которые были задействованы в военной операции, успешно выполнили поставленную задачу и вернулись на аэродромы базирования.

По данным генштаба ВС Турции, в Африне были ликвидированы убежища, склады с оружием, огневые позиции сирийских курдов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция ВС Турции под названием «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии стартовала 20 января 2018 г.

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