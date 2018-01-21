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Песков о контактах Путина и Порошенко: «Это обычная практика»

Политика

«День президента гораздо более насыщенный, чем это можно увидеть по телевизору»

Песков о контактах Путина и Порошенко: «Это обычная практика»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Пётр Порошенко на переговорах в нормандском формате

Москва, 21 января 2018, 17:50 — REGNUM  Контакты между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Украины Петром Порошенко не носят публичного характера, но имеют место. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Это обычная практика, — цитируют Пескова Вести.Ru. — День президента гораздо более насыщенный, чем это можно увидеть по телевизору».

19 января пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что Кремль не исключает возможности переноса из Минска площадки для мирных переговоров между Украиной и республиками Донбасса.

По его словам, первостепенное значение имеет не место переговоров, а соблюдение достигнутых на них договоренностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине началась гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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