Эрдоган об операции в Африне: «Мы не намерены останавливаться»

Анкара, , 16:23 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции продолжают проводить операцию «Оливковая ветвь» в Африне. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Бурса.

«Сухопутная операция (в Африне) продолжается, и мы не намерены останавливаться», — сказал Эрдоган.

При этом президент Турции добавил, что официальная Анкара рассчитывает в кратчайшие сроки завершить операцию «Оливковая ветвь».

По его словам, ВС Турции проводят операцию против тех, кто атакует ее приграничные районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной операции против сирийских курдов в районе города Африн.

В генштабе Турции подтвердили старт операции под названием «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии. Операция началась с воздушной фазы — 72 боевых самолета ВВС Турции нанесли серию авиаударов по позициям курдских сил.

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