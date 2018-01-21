Вынужденная украинская приватизация

Вячеслав Кривошеев, , 11:03 — REGNUM

Понятно, что закон о приватизации на Украине — это совершенно вынужденная мера. Принятие закона о продаже госимущества было одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Поведение же МВФ известно и предсказуемо. Это схема осла с морковкой. Они показывают морковку, а осёл шагает за ней всё дальше и дальше. Без обид, но новых перспектив с МВФ это не открывает. Так что слова местных комментаторов о мегаважном законе не имеют к реальности никакого отношения.

Практика показала, что приватизация не решает автоматически вопроса эффективности. Результаты могут быть самыми разными, вплоть до закрытия предприятия и продажи оборудования на металлолом. Руководят предприятиями управленцы. Собственники как раз ослабляют позиции тем, что отделяют часть прибыли в свой карман. Собственнику не нужны риски, ему нужна прибыль. Приватизация — вовсе не конкурс программ по развитию вклада предприятия в экономику страны. Купит под свои планы тот, кто больше заплатит. Сколько? А удачный ли момент для тотальной распродажи — ситуация гражданской войны и нелегитимного президента? Сейчас на Украине более трёх тысяч убыточных государственных предприятий. Это свидетельство удачного инвестиционного климата и привлекательности? Слова о повышении инвестиционной привлекательности экономики в результате принятия этого закона — это просто неправильное использование терминологии, это обман. Инвестиционный климат не меняется. А сейчас Украина насколько привлекательна для инвестиций? Как-то не очень. В отчете о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума The Global Competitiveness Report 2017—2018 Украина на 81-м месте из 137. Причём по независимости суда на 129-м, по хищению государственных средств на 119-м, по взяткам на 106-м, по кредитному рейтингу страны на 123-м, по надежности банков на 135-м, по качеству дорог на 130-м и по имущественным правам на 128-м месте. Да и три тысячи убыточных госпредприятий говорят о климате для бизнеса вполне красноречиво. Вот от этого и надо плясать.

Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. В список вошли около 100 объектов, среди которых «Сумыхимпром», Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», «Криворожская теплоцентраль», «Львовская угольная компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат». «Сумыхимпром» в первом полугодии 2017 г. получило 7,4 млн грн. прибыли, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период минувшего года (28,4 млн грн.). То есть привлекательность предприятия к продаже сильно занижена. При этом чистый доход «Сумыхимпрома» от реализации продукции за шесть месяцев 2017 г. 936,7 млн грн. То есть государство распродаёт не огромные проблемные активы, а своих несущих яйца куриц. В случае, если объект крупной приватизации не удалось продать, то правительство принимает решение о продаже этого объекта на аукционе с понижением стартовой цены на 25%, далее на 50%, а в дальнейшем — на аукционе по методу изучения ценовых предложений от желающих купить объект приватизации. Спросите у граждан Украины, хотят они развития государства и народа или развития территории кем-то со стороны? Ответ понятен. А у кого преимущество в покупке ключевых предприятий, реальных материальных активов? У предпринимателей и финансистов находящейся в сложном состоянии экономики? Или всё же у страны, которая печатает доллары?

Государство прочно подсело на иностранные займы. Весь смысл неуместной приватизации в том, чтобы сторговаться с МВФ и получить оттуда деньги. С выбиванием финансирования успешно работает Беларусь. Они то к Западу прильнут, то к России. И каждый раз не бескорыстно. Обозначат охлаждение и намекают на вливания. На Украине этим пытался заняться Янукович. Повернул к Европе, наметил откат от неё. Только протянул руку к России за деньгами для Украины, почти взялся за вымя — и получил по этой руке майданом. После этого у Порошенко не осталось пространства для манёвра. Только европейский выбор. Поэтому из него и будут вить верёвки. Как обычно тянут жилы всё новыми условиями выделения денег в таких случаях, все уже многократно наблюдали.