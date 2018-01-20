Израиль вновь пытается разыграть «друзскую карту» против Сирии

Сергей Шакарянц, , 19:35 — REGNUM

В новой ситуации в Сирии, в условиях еще одной необъявленной войны «всех против всех», опять заметны усилия Израиля и, видимо, США попытаться задействовать «друзскую карту». Что именно на сей раз двигает Израилем, можно не сомневаться. Летом 2017 года сирийские правительственные войска и шиитские ополченцы, предприняв обманный маневр, разгромили различные террористические группировки на юге и юго-западе Сирии, и вышли на границы с Ираком в южной части страны, тем самым фактически взяв американо-британо-иорданскую военную базу в Эт-Танфе в полукольцо. Израиль стал откровенно угрожать вмешательством, но, как известно, в тот момент все ограничилось договоренностью между США и Россией о том, что взамен недопущения «шиитов и Ирана» в Эт-Танф и близлежащие зоны, «американская коалиция» соглашается на ввод в южные и юго-западные регионы Сирии российской военной полиции.

После ряда странных инцидентов, в том числе и в Израиле, где также компактно проживает друзская община, видимо, и пришло на ум израильским политикам и спецслужбам, спустя 2 года, попытаться все-таки реанимировать «друзскую угрозу» региону. Когда-то, в 1921−36 и 1939−44 годах, в рамках французского протектората над Сирией, введенного после 1-й Мировой войны, существовала некая форма автономии друзов «Джебель аль-Друз» с центром в городе Эс-Сувэйда. Однако это образование было локальным и не объединяло даже всех друзов внутри сирийской территории, не говоря уже о друзах современных Ливана, Израиля, Иордании и т. д.

Реально независимой государственности друзы Ближнего Востока никогда не имели — видимо, потому, что испокон веков известны своей исключительной лояльностью к странам проживания. Видимо, проистекает из инстинкта самосохранения. Так, друзы внутренних районов Израиля (100 тыс. чел.) — можно сказать, абсолютные патриоты этой страны, служащие в армии и достигающие там высоких чинов, вполне активно занимаются политической деятельностью, и т. д. Но если в 2015 г. обращение Тель-Авива к «друзской теме в Сирии» и, соответственно, к разговорам о «друзском государстве» израильские деятели в полуприватных беседах объясняли приближением «падения Сирии и власти Башара аль-Асада», мол, надо превентивно «готовиться к хаосу» и противостоять суннитским террористам, то сейчас у Израиля идет «обновление» позиции. Мы видим и по изменению риторики главного опекуна Израиля — США и их, как выразился главный советник аятоллы Сейеда Али Хаменеи, экс-министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велайети, «комнатные собачки Трампа» и «марионетки США» в Европе. Эта группа стран, как известно, требует ракетного разоружения Ирана, полного разоружения шиитских ополчений Ирака и объявления ливанской партии «Хезболлах» террористической организацией. А сотни миллионов шиитов мира предлагают считать даже большей «угрозой миру и стабильности», чем разгромленная группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие суннитские террористические структуры…

В прошлом году специалисты Фонда стратегической культуры РФ справедливо отмечали, что в сложной этно-конфесссиональной палитре сирийской войны одной из наиболее скрытых остается роль таинственной общины друзов, проживающих преимущественно в южных районах страны. Провал планов Пентагона и Израиля с помощью так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА) взять под контроль юг Сирии во многом объясняется недоучетом стратегического значения именно друзского фактора. Но сейчас в Сирии вокруг друзов, как и в 2015 г., идет настоящий ажиотаж. И странную роль при этом играют известные друзские лидеры Ливана, якобы социалист Валид Джумблатт и «традиционалист» Таляль Арслан (лидер друзской Ливанской Демократической партии, сын эмира Маджида Арслана).

В конце июля прошлого года Джумблатт, в очередной раз на 180 градусов изменил свою политическую позицию и заявил: «То, что волнует меня — судьба Сирии, а не судьба режима». Это, по замыслу инициаторов перевербовки Джумблатта, должно было встревожить Асада, возможно, больше, чем любые разговоры о санкциях, бесполетных зонах и о международной интервенции. Но не встревожило. Почему речь должна идти о перевербовке? Потому что, хотя бы в 2015 г. после резни друзов со стороны сирийского филиала «Аль-Каеды» в районе сел горы Джебель-аль-Самак в провинции Идлиб, и Джумблатт, и Арслан однозначно обвинили Израиль в массовых убийствах друзов в Идлибе. А Джумблатт был особенно жестким в оценке: «Бойню друзов в Идлибе срежиссировал Израиль».

После этого разъяренная толпа друзов Израиля атаковала израильскую армейскую машину, перевозившую раненых «сирийцев», их забросали камнями, один был убит. Друзы обвинили именно Израиль в том, что он помогает раненым джихадистам. Израиль, безусловно, бросился оправдываться, утверждая, что лечит только бойцов оппозиционной «светской» ССА, однако признал, что «проблема друзов» удостоилась обсуждений «при закрытых дверях в генеральном штабе армии». В друзской теме и начальник генштаба Гади Айзенкот, и министр обороны Моше Яалон «задумываются над решением, вторгаться или нет в соседнее государство, не без учета друзской ноты».

И вдруг в 2017-м Джумблатт, прекрасно зная, что подавляющее большинство друзов не только Сирии, но и его Ливана, образно выражаясь, «на стороне» Башара аль-Асада и сирийской армии, начинает позиционировать себя как «противник режима». Хотя не очень понятно, какое вообще имеет значение мнение ливанского гражданина к тому, что думают о себе и своем будущем друзы-граждане Сирии. Более того, в одном из заявлений Джумблатт даже призвал к убийству Асада, намекнув на исторический прецедент: «В один день появится новый Наваф. Международные трибуналы докажут свою бесполезность, но это не имеет никакого значения. Мы все — Навафы, неважно, сколько времени на это потребуется, мы отомстим за всех наших мучеников» (речь об убийстве друзом Навафом Гхазалехом в Бразилии одного из президентов Сирии (1953−54 гг.) полковника Адиба ибн Хасан аш-Шишакли в 1964 г.).

На этом фоне заявление того же Джумблатта, что он лично теперь за сотрудничество с разными вариациями «Аль-Каеды» — даже мелочь, он не раз и не два «менял» свои политические ориентиры. Известно, что Джумблатт ненавидел Хафеза аль-Асада, обвиняя его в убийстве своего отца Камаля. И в отместку за его смерть приказал вырезать христианские (маронитские) и алавитские села в окрестностях Джебель-аль-Друз. Но в 1982 г. он вынужден был бежать в Дамаск и просить у Хафеза убежища и помощи. После оккупации Ливана сирийскими войсками лично Джумблатт вошел в состав ливанского правительства по протекции сирийцев. После же прихода к власти в Дамаске Башара аль-Асада Джумблатт осмелел, считая «врача из Лондона» слабым звеном в семье Асадов, и стал выступать с крайне антисирийских позиций и требовать вывода сирийских войск из Ливана. Он даже встречался с Кондолизой Райс, у которой просил американской помощи в борьбе с Сирией. В 2012−13 гг. он шел на публичные обвинения Башара в умышленном уничтожении друзов Сирии, а самого верного и преданного генерала Башара — друза Иссама Захреддина обвинил в «войне против собственного народа». И вот после обвинения Израиля в 2015 г. — нынешние выкрутасы уже престарелого политика.

После его демаршей появились еще более тревожные сообщения, хотя, как показал недавний «прокол» с вбросом арабских СМИ относительно «ареста» экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, к информации источников в арабских монархиях Персидского залива относиться надо с известной долей скепсиса. Кувейтская газета As-Seyassah сообщала, что из числа сирийских и ливанских друзов будет сформировано ополчение численностью в 10 тысяч человек. Друзская милиция должна будет занять сирийскую часть Голанских высот — с тем, чтобы предотвратить закрепление на них сирийской армии и подразделений «Хезболлах». As-Seyassah утверждает, что в то время как Хомс и Дамаск будут зачищать подразделения регулярной сирийской армии, Голанами займется «Хезболлах». Об этом прямо заявил генсек организации Хасан Насралла, поклявшийся «освободить Южную Сирию, Голаны и Палестину». Газета утверждает, что за идеей создания друзской милиции стоит именно лидер ливанских друзов Джумблатт. Он и его сторонники утверждают, что «подавляющее большинство друзов стоит на стороне революции», и что «первые взрывы революции произошли в Дараа» — естественном продолжении друзской территории на Голанах.

Друзы заявляют, что «не позволят фарсу под именем Асад — Насралла» создать «так называемое народное сопротивление на Голанских высотах» — потому что они решительно против того, чтобы «банды «Хезболлах» появились в их городах и деревнях». Друзы говорят, что если на Голанах появятся иракские шииты-добровольцы ас-Садра и аль-Малики, представители иранских сил «Кодс», то «Южная Сирия превратится в Южный Ливан, в выжженную землю войны между Израилем и «Хезболлах». Друзы не допустят такого варианта развития событий и не присоединятся к миллионам сирийских беженцев.

Наконец, якобы «друзские источники As-Seyassah в Лондоне» заявили, что уже начато формирование «друзской армии», численностью 10 тысяч человек. 5 тысяч из них — сирийские друзы, остальные — люди Джумблатта и группировки Таляля Арслана. Друзы с горькой иронией восприняли «неожиданное пробуждение» Асада, БААС и «Хезболлах» и их внезапно проснувшееся желание — через 45 лет «освободить Голаны», пишет кувейтская газета. Друзы в Ливане готовы идти добровольцами на защиту своих кланов в Южной Сирии — так же, как и шииты Ливана готовы воевать в Сирии и под предлогом защиты единоверцев. As-Seyassah утверждает, что ливанские друзы готовы послать в Сирию до 10 тысяч опытных и хорошо обученных боевиков.

Если это все так и обстоит, то нельзя исключать, что экивоки Джумблатта в сторону разных ипостасей «Аль-Каеды» в Сирии, как и его фактический призыв убить Башара аль-Асада, — промежуточный итог обработки лидера ливанских друзов спецслужбами США и Израиля, так как, надо полагать, антиизраильские заявления Джумблатта от 2015 г. встревожили инициаторов переформатирования Ближнего Востока. И именно поэтому вернулись к сумасбродной идее — посредством вовлеченных во властные структуры друзов Израиля, реанимировать прожекты по отрыву сирийских друзов от Сирии.

Напомним, что 2 года назад именно друз — израильский политик Аюб Кара, пять раз избиравшийся в Кнессет от блока «Ликуд», в ноябре того года публично заявлял, что, мол, «ситуация изменилась», и теперь сирийские друзы не хотят Асада и что район города Эс-Сувэйда, Джебель-аль-Друздолжен быть независимым. Правда, даже такой просионистский друз и то был вынужден признать, что среди друзов Голанских высот и сами друзы по-прежнему верны Башару, и сирийская армия надежно сохраняет контроль. Поддержка же со стороны Израиля и США, а также факт гибели друза-генерала, патриота Сирии и друга Башара — Иссама Захреддина, которого даже в России ряд экспертов рассматривал как альтернативу уже престарелому Джумблатту, в случае трансформации в политическую фигуру, способную восстановить единство внутри друзской общины Ближнего Востока, привела к тому, что под опекой Джумблатта наблюдается активизация невооруженных оппозиционных организаций, чьей целью является мирная трансформация настроений друзов против правящего сирийского режима. Среди главных таких «джумблаттовских» структур называют молодежную группу Mashayekh al-Karama, чьи представители агитируют в пользу явного отказа от поддержки официальных властей, особенно вооруженных сил, и усиления взаимодействия с «незапятнанной кровью оппозицией» на основе «действительно нейтрального подхода к конфликту».

Действительно, был эпизод, когда от друзов была и группа, воевавшая на стороне «сирийской оппозиции». Попытки создания из них «оппозиционных бригад» в результате привели к тому, что это формирование, условно названное «батальоном», реально по численному составу являлась не более чем ротой, да и то, по данным самих друзских источников, якобы половина таких добровольцев была представлена ливанскими сторонниками Джумблатта. И это несмотря на активные призывы «восстать» к сирийским друзам, неоднократно декларируемые престарелой дочерью авторитетного друзского вождя Султана аль-Атраша, лидера Сирийского восстания 1925−27 гг., по признанию историков Франции, «едва не сбросившего французские войска в Средиземное море».

Появление российских сил в Сирии привело к некоторому снижению, но не к исчезновению влияния Mashayekh al-Karama. Причем на позицию друзов тогда повлияло не только изменение ситуации в пользу правящего режима, но и то давление, которому подвергаются друзы в захваченных оппозицией районах. Так, например, мало того, что друзское население северной Сирии (в районе Идлиба) было исламизировано, его представители не получили равноправного статуса с суннитами и значились как под контролем «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и под властью ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «меньшими» (низшими) мусульманами. Соответственно, по своему статусу исламизированные друзы мало отличаются от «немусульман», и это ограничивает их в юридических и иных правах по сравнению с остальным населением.

Кроме того, удивительного все равно даже с избытком, учитывая относительную немногочисленность друзов в регионе. Ведь сам Джумблатт как-то признал, чтоиз-за неосторожного выражения симпатий «Джебхат ан-Нусре» он потерял поддержку многих соотечественников-ливанских друзов. В результате его собственное политическое будущее в Ливане выглядит крайне сомнительным. Друзы хорошо запомнили, как в самом начале войны их небольшое «джумблаттовское» подразделение Sultan el-Atrache Brigade присоединилось к оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА), а затем было истреблено за «религиозную ересь» «Джебхат ан-Нусрой». Поддерживаемая американцами ССА совместно с «Нусрой» захватила значительные части провинции Сувэйда, где устраивала этнические и религиозные чистки, брала заложников, убивала мирное население.

В то же время сирийские друзы, конечно, до уничтожения роты Sultan el-Atrache Brigade, до резни в провинции Идлиб, в основном пытались сохранить нейтралитет, проявляли осторожность. Проведенная правительством на их территориях мобилизация, по которой в армию планировалось призвать до 30 тыс. человек, была провалена. Однако логика войны привела к тому, что отгородиться от нее не получилось. На их защиту встал только официальный Дамаск. И поэтому в 2016−17 гг. подавляющее большинство сирийских друзов твердо стояло на стороне правительства. Среди их милиций, лояльных Дамаску, наиболее организованна Saraya al-Tawheed, связанная с ливанскими друзами, оппозиционными Джумблатту. Не менее популярна Jaysh al-Muwahhideen («Армия монотеистов»), объявившая джихад всем, «кто вторгнется на друзские земли» (фактически это союз с Дамаском). Известна также Dir' al-Watan («Щит Родины»), действующая по всей стране, но имеющая филиал в провинции Сувэйда во главе с одной из наиболее значительных местных фигур, поддерживающих Асада, — шейхом Юсуфом Йербо.

Тем не менее, сказать, что все безоблачно, тоже нельзя. И теракты против друзов селения Хадер на Голанских высотах, в особенности в июне и ноябре 2017 г., после чего в Израиле аж на уровне ЦАХАЛ (израильской армии) заявили: «Следуя обязательствам перед друзской общиной, ЦАХАЛ готов оказать помощь жителям деревни и сделает все, чтобы предотвратить дополнительный ущерб, а также захват деревни Хадер террористами». По сути, израильтяне говорят о готовности вторгнуться в Сирию, что вызывают тревогу. На этом фоне выглядит не случайным и то, что в середине декабря министр обороны Израиля Авигдор Либерман назначил друза, генерал-майора в отставке Камила Абу-Рокуна координатором активности правительства на палестинских территориях. Проблема Израиля и, по сути, подыгрывающего израильтянам Валида Джумблатта, заключается в том, что, как признавал даже израильский ресурс MIGnews.com, «сирийские друзы не испытывают и не выражают никаких симпатий к Израилю, и не просят его о помощи и защите. Наиболее радикально настроенный против Асада шейх Сувэйды, Вахид Баулус [был убит террористами — прим.] заявил: «Израиль — враг арабов. Тот, кто враг арабам — наш враг».

Другой израильский (русскоязычный) ресурс в ноябре 2017-го признал, что не прекращаются обвинения «некоторых друзов» в том, что на протяжении гражданской войны в Сирии Израиль оказывал помощь террористическим группировкам, действующим внутри повстанческих сил, воюющих в Сирии против Асада. Причем в том числе и со стороны израильских друзов района Голанских высот. Более того, израильтяне и Джумблатт игнорируют тот факт, что, как минимум, 104-я бригада Республиканской гвардии Сирии (именно ею командовал покойный генерал Захреддин) и ряд подразделений регулярной сирийской армии процентов на 90 укомплектованы именно друзами. А друзы оккупированных израильтянами сирийских Голанских высот (около 50 тыс. чел.) уже 60 лет сохраняют сирийские паспорта и, несмотря на все посулы, не желают переходить в гражданство Израиля.

Глупы надежды Израиля и Джумблатта на то, что удастся разжечь антииранские и антишиитские настроения среди друзов Сирии. Дело в том, что, как утверждают специалисты Фонда стратегической культуры РФ, так сказать, друзизм — это крайняя ветвь Шиизма, со временем вобравшая в себя черты других конфессий. Хотя друзы признают мусульманскую шахаду, их нередко вообще не относят к мусульманам. Например, подобно индуистам, друзы верят в переселение душ: если кто-то из них умирает, значит, в то же мгновение рождается такой же по духу новый друз. В атаку они идут со знаменитым боевым кличем: «Во чреве матери!» («Я готов умереть и вновь появиться!»).

Говорят друзы по-арабски и сами себя называют мувахиддун (единобожники). Их главный пророк и святой — ветхозаветный Иофор (у евреев Йитро, у арабов — Шуайб), тесть Моисея. То есть друзы относят себя к приверженцам древнейшей авраамистской религии. Прозелитизмом не занимаются (друзом можно только родиться) и свои священные книги держат в тайне. Надо полагать, что обо всем этом прекрасно знают и помнят как сами друзы, так и высшие шиитские духовные иерархи Ирана и Ирака, решением которых в свое время к шиизму были приравнены общины алевитов, алавитов, зейдитов (хуситов), исмаилитов и др. И совсем не факт, что в скором времени сами друзы, по крайней мере, Сирии и Ливана не начнут прямых переговоров с аятоллами Ирана и Ирака об официальном признании религии друзов еще одной, особой ветвью шиизма.

Следует подчеркнуть, что сейчас друзы, как и в прежние годы, при любом отношении к Башару аль-Асаду продолжают видеть враждебность и опасность Израиля для региона. Волна израильских ударов по Сирии в 2017 г., например, имела и символическое значение — она пришлась ровно на 40-летие оккупации Израилем Голанских высот, где в самый разгар огня даже побывал премьер-министр Нетаньяху. Там перед израильскими военными он произнес речь, в которой без обиняков заявил: «Голаны — наши и всегда будут нашими. Наши они потому, что принадлежали нашим предкам и были возвращены назад в результате отражения сирийской агрессии».

Израильская армия осуществляла и осуществляет также огневую поддержку коалиции «Джейш аль-Мухаммед», включающей в себя «умеренных» оппозиционеров из ССА и «Хайат Тахрир аш-Шам» — бывшую «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То, что позиции данной коалиции — законные цели, доказал и прошлогодний удар по ним в районе Кунейтры российскими ВКС. Никакого протеста по этому поводу или контрмер со стороны Израиля и США не последовало. А сирийская армия, пользуясь результатами российских бомбардировок, отбросила формирования «Джейш аль-Мохаммед» и полностью восстановила положение на границе с Израилем. Так что, учитывая амбиции Израиля и текущие реалии в Сирии, судьба друзов этой страны и региона в целом все еще под вопросом.