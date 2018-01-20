Порошенко назвал ситуацию в Крыму «болью» для народов

Киев, , 18:54 — REGNUM Ситуация в Крыму является «болью» не только для живущих на полуострове народов. Соответствующую запись президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове, — написал глава государства. — Международный фронт «деоккупации» Крыма стал сильнее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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