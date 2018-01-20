Первый акт «Крымской весны»…

Александр Дремлюгин, , 19:12 — REGNUM

20 января для крымчан — знаковая, историческая дата. В этот день в 1991 году они сыграли свой первый акт, повесив на историческую сцену «пистолет», который выстрелил 16 марта 2014 года.

Гражданская оборона

Стоит отметить, что идея референдума о статусе полуострова не возникла на пустом месте, а стала логическим ответом крымчан на происходящие в стране события, своего рода защитной реакцией на разрушительные процессы, порождённые горбачёвской перестройкой. В первую очередь, это касалось усиления сепаратистской позиции украинского парламента, рупором которой в те времена стала националистическая партия «Рух». Когда летом 1989 года Верховный Совет Украинской ССР принял закон «О языках в Украинской ССР», который предусматривал наличие только одного государственного языка — украинского, всем стало понятно, что Крым с Украиной ничего хорошего не ждёт. Закон носил ярко выраженный провокационный характер и не мог оставить равнодушными русскокультурных людей, проживающих в украинской республике.

«Националистические силы на Украине ставили программные задачи, которые были абсолютно чужды крымчанам, большинство жителей полуострова выступали против выхода из СССР в составе украинского независимого государства. При всей болтовне «руховцев» было очевидно, что именно этого они и добиваются. Разумеется, и сама националистическая идеология также была чужда крымчанам», — рассказывает историк Вячеслав Зарубин.

По его словам, именно эти события способствовали зарождению на полуострове мощного общественного движения, целью которого являлось определение статуса Крыма.

«Сразу могу сказать, что все разговоры про то, что это была задумка крымского обкома или руководителей высшего партийного союзного эшелона, которые якобы в поисках путей отступления перед крахом СССР решили создать в Крыму некий «коммунистический заповедник», абсолютно не верны. С уверенностью могу заверить, что местная партноменклатура до последнего сопротивлялась идее изменения статуса. Дело дошло до больших митингов, лозунги крымской автономии звучали всё активнее и громче, власть больше не могла их игнорировать. Таким образом, идея, вызревшая внутри народных масс, получила поддержку руководства», — подчеркивает историк.

Также отметим, что на полуострове в начале девяностых шёл процесс массового возвращения крымских татар, который также стал одной из побудительных причин к поиску новой общественно-политической формы существования.

Исторический контекст

Помимо этого большое влияние на ход тех событий оказало то, что Крым имел за своими плечами реальный опыт государственного строительства: с 1918 по 1921 год на территории полуострова действовали Советская социалистическая республика Тавриды, Крымская советская социалистическая республика, Крымская народная республика, Крымское краевое правительство, Крымская АССР, упразднённая в 1945 году и т. д.

«На рубеже 80−90-х годов возник большой интерес к истории полуострова, к изучению его государственности времён монархической и республиканской форм правления. Я был депутатом Крымского областного совета и членом одной из групп, которые анализировали аспекты воссоздания республики, её правовые и исторические вопросы, документы, весь предыдущий опыт. Кстати, идея крымского референдума впервые была высказана ещё в 1917 году при существовании УНР», — отмечает Вячеслав Зарубин.

Помимо этого многие жители полуострова на тот момент не забыли и не простили акт 1954 года, когда советские чиновники высшего ранга использовали их в качестве обыкновенного подарка.

«Крым — это единственная территория Российской Федерации, которая в советский период была от неё отчуждена и передана в состав Украины с нарушением действующего на тот момент законодательства. И многие с этим были не согласны», — отмечает политолог Сергей Киселёв.

В отличие от законодателей хрущёвской эпохи решения Крымского областного Совета народных депутатов, позже преобразованного в Верховный Совет Крымской АССР, были очень грамотно проработаны, как с логической, так и с юридической точки зрения.

«У нас был очень боевой, активный парламент, и, стоит подчеркнуть, достаточно профессиональный. Решения, принятые депутатами, оказались настолько безупречны с юридической точки зрения, что, несмотря на все многочисленные попытки Киева дезавуировать их, так ничего и не вышло», — подчёркивает Сергей Киселёв.

В Крыму тогда не было закона о референдуме и власти были вынуждены принять специальное временное положение.

«В ответ на это Киев в лице Леонида Кравчука (бывший президент Украины — ИА REGNUM ) обещал крымским депутатам «золотые горы» лишь бы они этого не делали. Всё — что угодно, только не референдум. Верховный совет Украины и так даст вам автономию. Но депутаты чётко шли правовым путём», — добавляет Вячеслав Зарубин.

Долгий путь домой

Крым шёл голосовать за своё повышение статуса, вплоть до союзной республики, никакого упоминания об Украине в бюллетене не было: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?». В референдуме приняли участие 1,441 млн. человек (81,3% жителей Крыма). Положительно ответили 1,343,855 млн человек (93,26%).

«Напомню, что первый секретарь Крымского обкома партии, а также председатель Крымского областного совета Николай Багров участвовал тогда в Новоогарёвском процессе, представляя Крым в качестве одного из союзных субъектов, которые должны были переучредить Советский Союз. Тогда ещё мало кто предполагал, что СССР полностью развалят», — говорит Сергей Киселёв.

Но всё прошло по самому худшему сценарию: Союз рухнул, а полуостров остался в составе независимой Украины.

В мае 1992 года крымский парламент принял акт о государственной самостоятельности Республики и одобрил Конституцию, по которой местная власть получала право самостоятельно избирать президента, правительство и Верховный суд, выдавать гражданство и утверждать государственные языки. В августе 1992 года крымчане должны были подтвердить свою независимость на новом референдуме. Но украинское правительство вынудило руководство наложить бессрочный мораторий на проведение референдума, хотя в его поддержку было собрано более 200 тысяч подписей. В 1996 году Украина приняла свою Конституцию, и, казалось бы, что всё закончилось, но…

Надо понимать

«Сложилось так, как сложилось. Самое главное, что нужно понимать сегодня: если бы не было 20 января 1991 года, не было бы и 16−18 марта 2014 года (всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова и подписание договора о принятии Республики Крым (включая Севастополь) в состав России, — ИА REGNUM ). Это взаимосвязанные процессы. Тот, кто вычёркивает эту памятную дату, ставит под сомнение и последующие даты. Если бы у нас не было автономии, куцей, обрезанной, но автономии, мы бы не вернулись в состав России», — говорит Сергей Киселёв.

По его словам, за свою жизнь ему два раза лично повезло увидеть, что происходит, когда совпадают интересы общества и правящей элиты.

«Когда это происходит, удаётся достигать очень сложных решений. Причём специфика крымской ситуации заключается в том, что нам два раза — и в 1991 и в 2014 году не удалось замкнуть цепь конфликтов, хотя все ожидали кровавый итог, а его не произошло».

Массовых жертв среди населения удалось избежать именно потому, что интересы народа, который выступал инициатором принятия решений, совпали с интересами элиты.

«Я прекрасно помню тот день — 20 января 1991 года. Он был серым и пасмурным. Я помню немыслимо переполненный избирательный участок, где сам голосовал, и видел, как народ рвался выразить свою политическую волю. Та высокая цифра (более 93%) показывает состоятельность почти таких же данных (более 96%) о явке 2014 года. Но если тогда мы голосовали за своё политическое будущее, то в 2014 году мы голосовали за своё физическое будущее, как людей, потому что знали, чем грозит такая Украина», — объясняет Сергей Киселёв, что значит для судьбы Крыма и России День республики.