Воскресенье, 21 Января 2018 года
03:17:04 МСК

Климкин увидел «российский след» в атаке на посольство Украины в Афинах

Политика

«Никто не пострадал»

Климкин увидел «российский след» в атаке на посольство Украины в Афинах
Иллюстрация: UTR News
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Киев, 20 января 2018, 18:01 — REGNUM  В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили нападение на посольство Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в соцсети Twitter.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах (…), — написал украинский дипломат. — Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал».

Климкин добавил, что представители Украины и власти Греции договорились о взаимодействии и круглосуточной охране посольства.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 г. в стране началась активная антироссийская пропаганда. Киев обвиняет Москву практически во всех своих неудачах и проблемах.

Читайте также: Вандалы в Греции уничтожили статую «красного ангела»

А также: В Греции открылся представительский центр ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить