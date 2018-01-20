«Дачу» нациста Геринга в Калининградской области «сносили слишком долго»

Калининград, , 15:20 — REGNUM Остатки «дачи» военного преступника Геринга в Калининградской области сносили слишком долго. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал проживающий в Калининграде немецкий предприниматель Уве Нимайер, комментируя сообщение о ликвидации незаконной постройки на месте бывшего имения основателя гестапо.

Напомним, в январе прошлого года общественность узнала, что в природном парке «Виштынецкий» на фундаментах геринговского восточно-прусского поместья началось возведения гостевого дома. Судя по эскизам, попавшим в Сеть, будущий туристско-развлекательный комплекс с исторической точностью повторял нацистское строение.

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Региональная пресса предположила, что за строительством стоит тогдашний вице-премьер правительства Калининградской области Александр Егорычев. Как писал портал «Новый Калининград», «изначально планировалось, что усадьба станет личной резиденцией высокопоставленного политика, которому очень хотелось бы проводить время именно в этом месте — там, где более 70 лет назад отдыхал, охотился и работал рейхсминистр».

«Конечно, это положительный момент, если государство в лице прокуратуры добилось сноса, но 365 дней для реализации — это очень много времени. Я знаю другие событие в России, когда государство быстрее реагирует. Я, честно сказать, уже забыл о «даче», думал, что давно уже всё окончательно решили, но неправильно думал», — сказал Уве Нимайер.

Вместе с тем, немецкий бизнесмен понимает, с чем связана такая задержка.

«Сегодня другое время в России, и через приказ ничего не решается. Всё надо делать на основание законодательства, чтобы никому не дать повод — особенно на Западе — обвинить, что мы в России собственные законы не соблюдаем. И может быть, даже нет законодательства, которое регулирует многие моменты «германизации» — т. е. однозначно запрещает или разрешает», — считает Нимайер.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе судебных приставов, владелец строения, планировавший воссоздать т.н. «дачу Геринга», выполнил судебное решение только после штрафа.

«Должница (предприниматель Олеся Сафонова, возглавлявшая фирмы, соучредителем которых был бывший вице-премьер Егорычев. — ИА REGNUM ) была предупреждена о привлечении ее к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»), но даже после предупреждений не спешила исполнять решения суда, в связи с чем в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении с назначением наказания в виде штрафа 1 тысячи рублей и постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей», — сообщили в региональном управлении ФССП.

Отметим, что в Германии существует общественный консенсус, заключающийся в запрете воссоздания объектов, построенных нацистами во время Третьего рейха. В пригороде Берлина, например, не застраивается территория, где нацист Геринг построил для себя дворец Каренхалл. На месте рейхсканцелярии, в подвале которого покончил с собой нацистский преступник Гитлер, находится обычная автопарковка.

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