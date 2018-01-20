Politico: В АНБ случайно удалили данные интернет-слежения за семь лет

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Сотрудники Агентства национальной безопасности США (АНБ) случайно удалили данные интернет-слежки, накопленные за семь лет. Об этом сегодня, 20 января, пишет Politico.

Сообщается, что были удалены все данные, полученные в ходе интернет-слежения за период с 2001 по 2007 годы. Эти данные собирались по распоряжению тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего.

При этом у АНБ имелись резервные копии этих данных, но и их «случайно» стерли.

Представитель спецслужбы пояснил, что в электронных системах АНБ проводилась чистка, для освобождения места под хранение новой информации. В ходе этой чистки случайно и были стерты данные интернет-слежения и их резервные копии. Сделано это было якобы не намерено, и руководство спецслужбы крайне об этом сожалеет.