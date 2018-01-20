Польша рвется в неравноправные союзники США

Станислав Стремидловский, , 12:20 — REGNUM

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Польшу в рамках европейского турне. Как сообщил на брифинге представитель госдепа, вечером 26 января Тиллерсон прибудет в Варшаву. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а затем с премьер-министром Матеушем Моравецким и министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем. «26 января мы вспоминаем 73-ю годовщину освобождения Аушвица, — подчеркнул представитель госдепа. — Госекретарь воспользуется случаем, чтобы возложить венок, и скажет несколько слов перед памятником восставшим в Варшавском гетто, который в Варшаве является традиционным местом поминовения в Международный день памяти жертв Холокоста. Тиллерсон вернется в наше посольство после церемонии и встретится с нашими сотрудниками и послом, а затем отправится обратно в Вашингтон».

Объясняя приоритеты визита Тиллерсона в Варшаву, представитель госдепа заявил следующее. В Польше появился новый совет министров, и «я думаю, что это прекрасная возможность построить тесные отношения». США и Польша имеют широкую повестку дня и общие стратегические интересы в области безопасности, энергетики и торговли. Две страны очень тесно сотрудничают в формате НАТО, а также на двусторонней основе. Внимание госсекретаря будет обращено на «укрепление сотрудничества во всех этих областях в целях повышения безопасности и процветания американского народа». Американская и польская стороны намерены обсудить инициативу Троеморья, присутствие войск США в Польше, что можно еще сделать для укрепления так называемого восточного фланга НАТО и «мы будем говорить об энергетической безопасности».

Остановка в Польше станет для Тиллерсона пунктом в турне по Европе, центром которого является участие вместе с президентом США Дональдом Трампом во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Перед ним госсекретарь заедет в Лондон и Париж, Варшава оставлена на закуску. Полгода назад примерно так же вел себя Трамп, который отправился на саммит лидеров G20 в Гамбурге. Правда, в тот раз президент сначала прибыл в Польшу во второй половине 5 июля 2017 года, откуда во второй половине 6 июля и улетел в Германию. Будучи в Варшаве, Трамп посетил форум лидеров стран Троеморья, выступил на городской площади. Говорил о безопасности и энергетике. Однако немецкая радиостанция Deutschlandfunk окрестила тогда его визит «увертюрой к саммиту», которая позволит «интерпретировать политические сигналы в Гамбурге». А Европейский Центр Карнеги заметил, что «будущее Польши все же находится в Евросоюзе, в то время как Соединенные Штаты — это гарант безопасности Варшавы. Польская экономика, инвестиции и торговля неразрывно связаны с ЕС».

Судя по всему, сегодня «увертюрой» к Давосу станут — если станут, конечно — встречи Тиллерсона в Лондоне (22 января) и Париже (23 января). Что касается динамики собственно польско-американских отношений, то нельзя сказать, чтобы за прошедшие полгода они качественно изменились. Как в июле 2017 года обсуждалась покупка Варшавой американских ракетных систем Patriot, так и обсуждается. Как говорилось о важности диверсификации поставок газа посредством закупок американского СПГ, так и говорится. Чего же тогда Польша ждет от США? Как заявил Польскому радио член Национального совета по развитию при президенте Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский, «необходимо признать, что США — это суперимперия и у них не может быть равноправных союзников. При этом существуют региональные союзы… Я знаю, что в США и республиканцы, и демократы не доверяют России, считают ее разрушителем миропорядка… Именно поэтому так важна роль Польши на восточном фланге. Ведь Польша — это крупнейшее государство фланга, она интенсивно вооружается, издавна она была естественным союзником США».

Мы можем, конечно, ошибаться, но трудно понять, чем представленная уважаемым польским политологом модель отличается от приписываемого Варшавой Москве желания разделить мир на зоны влияния, где «старшие братья» будут присматривать за «младшими братьями». Потому что выдвигаемая Журавским вель Граевским схема означает, что это Польша должна быть «старшим братом» для Восточной Европы, уж точно в части исторически важных для поляков Украины и Белоруссии, но нужно, чтобы на эту роль Варшаву назначили американцы и принудили смириться с этим не только Киев и Минск, но и Москву, каковая является здесь конкурентом. Отсюда разговоры не просто о безопасности Польши как таковой, двустороннего польско-американского оборонного сотрудничества, но и привязывание данного вопроса к геополитике так называемого восточного фланга НАТО. Это первое.

И второе. Отвечая в ходе брифинга на вопрос корреспондента ABC News, будет ли Тиллерсон в Варшаве говорить о демократии в Польше, представитель госдепа заявил: «Я бы сказал, что мнение Соединенных Штатов таково: Польша является суверенным демократическим союзником США… Польша — одна из старейших демократий Европы. Демократия там жива и здорова. Мы оставляем вопросы внутренней политики самим полякам и верим, что любые реформы, которые они рассматривают, соответствуют их конституции и воле их народа». Это, безусловно, камень в огород Европейского союза и его институтов, в частности Германии, которые в настоящее время критикуют Варшаву за отказ от верховенства права и наступление на судебную систему Польши. И намек на то, что у Вашингтона есть некие планы на Варшаву, которые пока находятся в «теплой фазе», но неизбежен их переход, рано или поздно, в «горячую фазу».

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