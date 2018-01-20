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Глава Минобороны РФ Шойгу прибыл в Мьянму

Политика

Там он проведет переговоры с главнокомандующим Вооружёнными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном

Глава Минобороны РФ Шойгу прибыл в Мьянму
Иллюстрация: Mil.ru
Сергей Шойгу

Москва, 20 января 2018, 08:43 — REGNUM  Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом. Об этом сегодня, 20 января, сообщила пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская.

«В Нейпьидо, куда прибыл сегодня министр обороны России, пройдут его переговоры с главнокомандующим Вооружёнными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном», — рассказала она.

Предметом переговоров станут перспективы развития двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях Шойгу принимал в Москве начальника генерального штаба ВС Турции Хулусу Акару и главу турецкой национальной разведки Хакана Фидана.

Шойгу обсудил с Акарой и Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а также другие актуальные темы, представляющие интерес для Москвы и Анкары.

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