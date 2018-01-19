Троянский Додон: его совместная с Плахотнюком реформа — против России

Кишинёв, , 21:34 — REGNUM Намеченные на конец 2018 года парламентские выборы в Молдавии станут «геополитической битвой между Востоком и Западом». Об этом заявил 19 января в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер молдавского парламента Андриан Канду.

«С одной стороны, будут пророссийские силы, а с другой — стороны, смотрящие на Запад. Мы ожидаем, что молдаване отдадут больше голосов за проевропейские политические силы», — сказал Канду.

Он обвинил Россию в информационном вмешательстве в политические события в Молдавии и активизации «разведывательной деятельности» в стране. Вместе с тем Канду признал, что главной целью проведенной демократами совместно с социалистами Игоря Додона избирательной реформы (переход с партийной на смешанную систему) — сократить влияние России в Молдавии.

«На предстоящих парламентских выборах люди смогут избирать депутатов по одномандатным округам, что уменьшит влияние пророссийских сил», — подчеркнул Андриан Канду.

ИА REGNUM напоминает, что «пророссийский» президент Молдавии Додон и его Партия социалистов совместно с демократами Владимира Плахотнюка проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

При этом своим московским «партнерам» Додон внушает, что социалисты победят на выборах и развернут Молдавию в сторону России.

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