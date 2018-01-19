«Плохо смотрели»: Британия заставила Facebook по новой искать русский след

Лондон, , 20:32 — REGNUM В ответ на политическое давление со стороны Великобритании Facebook хочет возобновить расследование и более досконально проверить, была ли социальная сеть использована российскими хакерами в ходе кампании за выход Британии из ЕС. Facebook планирует искать дополнительные аккаунты, посредством которых можно было бы доказать связь с российскими службами. Об этом руководство американского концерна заявило в среду в официальном письме председателю комитета по вопросам цифровых технологий британского парламента, сообщает сегодня, 19 января, немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

На первом этапе расследования компания пыталась выяснить, действительно ли уже известные Facebook профили, считавшиеся проводниками «российского влияния», были активны до референдума по вопросу Brexit. Согласно данным Facebook, было обнаружено лишь «минимальное» влияние на ход британского голосования. Так, к примеру, «Агентство интернет-исследований» (Internet Research Agency), обвиняемое во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, потратило в обшей сложности чуть меньше доллара на три рекламных объявления в преддверии референдума в Англии летом того же года.

И тем не менее британский комитет по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту нашел выводы Facebook неадекватными и призвал компанию искать другие учетные записи, потенциально связанные с Россией.

Углубленный обзор будет дорогостоящим и займет несколько недель, заявляют в Facebook Inc, поскольку требуемые для проведения расследования эксперты в то же время должны бороться и с актуальными угрозами сети. Точные временные рамки расследования будут зависеть также и от того, какие подсказки будут найдены в процессе исследования. Поэтому Facebook очень надеется получить дополнительную информацию по этому вопросу, например, от британской разведки.

Председатель комитета по цифровым технологиям Дэмиан Коллинз заявил о наличии информации относительно того, что в ходе референдума по Brexit российские службы использовали ботов в Twitter. Отсюда вполне вероятно, что они же были использованы и в Facebook, уверен Коллинз.

Напомним, что ранее руководство Facebook после нескольких месяцев расследования пришло к выводу о том, что в преддверии президентских выборов в США произошла масштабная скоординированная попытка российской стороны усилить напряженность в американском обществе и тем самым способствовать избранию Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

Впоследствии власти Франции и Германии блокировали работу Facebook на время парламентских выборов в прошлом году. И вот в конце декабря уже британский парламент обвинил Россию в использовании соцсетей с целью влияния на итоги референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из состава ЕС и отвел владельцам Facebook и Twitter три недели на предоставление детальной информации. Российское правительство все обвинения отвергает.