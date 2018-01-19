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Лидер СДПГ объяснил, почему выступает за коалицию с Меркель

Политика

«Если сторонам не удастся сформировать правительство большинства в бундестаге, то избиратели накажут их»

Лидер СДПГ объяснил, почему выступает за коалицию с Меркель
Olaf Kosinsky
Мартин Шульц

Берлин, 19 января 2018, 19:22 — REGNUM  Глава СДПГ Мартин Шульц рассказал журналистам, почему он выступает за коалицию партии с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель, 19 января сообщает агентство Reuters.

По словам Шульца, отказ от коалиции повлечет неизбежные повторные выборы в бундестаг, на которых СДПГ наберет еще меньше, чем в 2017 году.

«Если сторонам не удастся сформировать правительство большинства в бундестаге, то избиратели накажут их», — считает Шульц.

По опросам, в настоящий момент христианские демократы и христианские социалисты поддерживают 33% граждан Германии, социал-демократов — только 20%. Одновременно с этим растет уровень поддержки «радикалов» — правой «Альтернативы для Германии» и коммунистов «Линке».

Впрочем, перспектива перевыборов пугает далеко не всех представителей СДПГ — в случае, если будут объявлены новые выборы в бундестаг, в них будут участвовать «новые лица».

К примеру, глава молодежного отделения СДПГ, 28-летний Кевин Куэнерт, который не только настроил против переговоров о коалиции всю молодежь в партии, но и несколько крупнейших региональных отделений — в частности, отделение СДПГ в Берлине.

Внутреннее голосование СДПГ по необходимости продолжать переговоры о «великой коалиции» с блоком ХДС/ХСС запланированы на 21 января.

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Политическая жизнь Германии

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