В Верховную раду внесено постановление об отмене закона о Донбассе

Киев, , 18:52 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрировано постановление об отмене принятого ранее проекта закона о «реинтеграции» Донбасса, сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Как следует из размещённого документа, авторами инициативы об отмене результатов голосования выступили депутаты от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Теперь принятый законопроект не может быть подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием и передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко до рассмотрения проекта постановления.

С учётом того, что Верховная рада ушла на каникулы, это произойдёт не ранее 6 февраля, когда начнётся новая сессия парламента.

Напомним, Верховная рада 18 января приняла в окончательном чтении проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

В документе Россия объявляется «государством-агрессором», при этом «временно оккупированными территориями» признаются «части территории Украины, в пределах которых вооружённые формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль».

Ожидалось, что Андрей Парубий в течение трёх дней подпишет законопроект и передаст его на подпись Петру Порошенко.

Читайте также:

Путин обсудил с Совбезом РФ закон о «реинтеграции» Донбасса

МИД РФ: Закон о Донбассе даёт Порошенко полномочия, близкие к диктаторским

«Украина собралась воевать»: в ДНР прокомментировали закон о Донбассе