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В Верховную раду внесено постановление об отмене закона о Донбассе

Политика

Депутаты от «Оппозиционного блока» инициировали отмену результатов голосования по законопроекту о «реинтеграции» Донбасса

В Верховную раду внесено постановление об отмене закона о Донбассе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада

Киев, 19 января 2018, 18:52 — REGNUM  В Верховной раде Украины зарегистрировано постановление об отмене принятого ранее проекта закона о «реинтеграции» Донбасса, сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Как следует из размещённого документа, авторами инициативы об отмене результатов голосования выступили депутаты от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Теперь принятый законопроект не может быть подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием и передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко до рассмотрения проекта постановления.

С учётом того, что Верховная рада ушла на каникулы, это произойдёт не ранее 6 февраля, когда начнётся новая сессия парламента.

Напомним, Верховная рада 18 января приняла в окончательном чтении проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

В документе Россия объявляется «государством-агрессором», при этом «временно оккупированными территориями» признаются «части территории Украины, в пределах которых вооружённые формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль».

Ожидалось, что Андрей Парубий в течение трёх дней подпишет законопроект и передаст его на подпись Петру Порошенко.

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Закон о «реинтеграции» Донбасса на Украине

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