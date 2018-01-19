Тереза Мэй не хочет строить мост через Ла Манш

Лондон, , 18:21 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддерживает идею министра иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона о строительстве моста через пролив Ла Манш, который бы соединил Англию и Францию. Об этом сегодня, 19 января, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра.

Сообщается, что Мэй совершенно не поддерживает идею Джонсона построить мост через Ла Манш, но при этом она и глава внешнеполитического ведомства едины во мнении, что властям Великобритании и Франции следует создать панель экспертов, которые бы обсуждали возможные совместные проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Борис Джонсон на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил ему построить мост через пролив Ла Манш, который бы ещё сильнее соединил Соединённое Королевство и Пятую республику.

Макрон это предложение принял.

«Я согласен, давайте сделаем это», — сказал французский президент.

Напомним, сейчас Великобританию и Францию связывает Евротоннель, по которому осуществляются только железнодорожные перевозки.

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