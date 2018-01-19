Суббота, 20 Января 2018 года
03:11:51 МСК

Тереза Мэй не хочет строить мост через Ла Манш

Политика

Идеи Бориса Джонсона у премьер-министра Великобритании поддержки не находят

Тереза Мэй не хочет строить мост через Ла Манш
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Mayday

Лондон, 19 января 2018, 18:21 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддерживает идею министра иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона о строительстве моста через пролив Ла Манш, который бы соединил Англию и Францию. Об этом сегодня, 19 января, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра.

Сообщается, что Мэй совершенно не поддерживает идею Джонсона построить мост через Ла Манш, но при этом она и глава внешнеполитического ведомства едины во мнении, что властям Великобритании и Франции следует создать панель экспертов, которые бы обсуждали возможные совместные проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Борис Джонсон на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил ему построить мост через пролив Ла Манш, который бы ещё сильнее соединил Соединённое Королевство и Пятую республику.

Макрон это предложение принял.

«Я согласен, давайте сделаем это», — сказал французский президент.

Напомним, сейчас Великобританию и Францию связывает Евротоннель, по которому осуществляются только железнодорожные перевозки.

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Джонсон предложил Эммануэлю Макрону построить мост через Ла-Манш

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить