«Истерика» вокруг штаба Путина в Петербурге не останется без последствий

Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM «Истеричные ходы» вокруг назначения председателей предвыборного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге, которые наблюдались в последние два дня, могут лишь навредить кампании кандидата, а те представители истеблишмента, которые их предпринимали, понесут за это политическую ответственность. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 января поделился политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, в последние несколько суток в СМИ появлялась противоречивая информация о том, кто будет руководить штабом Путина в Петербурге. Сначала речь шла о трех сопредседателях. Среди них назывались глава общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, гендиректор ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня и студентка СПбГУ Анна Шуранова.

Однако затем через пресс-службу Санкт-Петербургского горного университета было объявлено, что председателем петербургского штаба Путина будет ректор этого вуза Владимир Литвиненко, который уже трижды занимал этот пост в годы прошлых выборов президента. В качестве заместителя главы штаба был назван спикер городского законодательного собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров. Литвиненко и Макаров даже объявили о совместной пресс-конференции, но за несколько часов до ее начала 19 января мероприятие отменилось, а Владимир Литвиненко срочно вылетел в Москву.

Между тем, на пресс-конференции в столице было объявлено, что предвыборные штабы в 70 регионах РФ уже сформированы, а решения об оставшихся 15 субъектах, включая Петербург, будут приняты либо вечером 19 января, либо к утру 20 января. Заметим, в Петербурге может реализоваться и компромиссный вариант с четырьмя сопредседателями штаба.

«Мы видим, что здесь схлестнулсиь разные точки зрения на то, как штаб должен формироваться. С одной стороны, на федеральном уровне продемонстрирован новый подход, где есть три сопредседателя, представляющие три основные силы, на которые ориентируется избирательная кампания Путина — ВПК, молодежь и студенчество, уважаемые общественные движения и организации. Такая структура предполагалась и предполагается для Петербурга. В принципе, это логично, Петербург удачно представлен во всех этих трех форматах, все они являются важными для формирования общественного мнения здесь. Но часть политического истеблишмента нашего города увидела иное направление в решении вопроса. В частности, назначение главой штаба Владимира Литвиненко», — сказал Дмитрий Солонников.

Он признал Литвиенко «тяжеловесом» российской и петербургской политики, но руководство прежними кампаниями не дает ему много преимуществ в тот момент, когда Москва пытается найти новые подходы, считает эксперт, поскольку весь политический вес ректора «остался в прошлых годах за нашими плечами». Кроме того, подчеркнул Солонников, решение о руководстве петербургского штаба очевидно будет принято в Москве, и с ним придется согласиться, даже если «оно кому-то не нравится».

«Резкие истеричные ходы здесь не помогут, вчерашние или сегодняшние. Отмена объявленной пресс-конференции явно не украшает кампанию Владимира Путина в Петербурге. Те, кто принимал такое решение, будут нести моральную и политическую ответственность за то, что такой шаг был сделан. Если вы уверены в том, что ее нужно проводить, объявляйте, но если есть сомнения — не надо этого делать и подставлять своего кандидата. Всё это мешает основному процессу», — сказал Солонников.

Он добавил, что для уточнения позиции Москвы петербургские политики могли обратиться к полномочному представителю президента в СЗФО Александру Беглову, который достаточно эффективно наладил коммуникацию между городом и федеральным центром.

«У победы много генералов, которые хотят постоять рядом с ней, много центров, желающих, в том числе и в Москве, быть рядом с этой победой, оказаться в нужном месте в нужное время. Из-за этого идет недопонимание, но не нужно внешних публичных шагов, резких и демонстративных, они кампанию не украшают. Не надо срочно, публично вылетать в Москву, показывая, что нужно что-то пролобобировать, для этого есть полпредство», — считает Солонников.

На его взгляд, для Смольного более логичным выглядел вариант с тремя сопредседателями — Петреней, Шурановой и Волобуевым, и в городском правительстве рассчитывали именно на этот исход. На председательство же Литвиненко и позицию заместителя для Макарова рассчитывал как раз спикер заксобрания.

«Понятно, что Макаров рассчитывал на этот результат, для него как раз было важно его личное участие в кампании и демонстрация, что именно он стоял ближе всех к реализации задач. Это нужно не Путину, а в первую очередь самому Макарову, у которого сейчас есть определенные сложности с имиджем и поддержкой в Петербурге. Это не поддержка Путина, это попытка поддержать самого себя», — добавил Дмитрий Солонников.

Читайте ранее в этом сюжете: Предвыборный штаб Путина в Петербурге вновь возглавил ректор Литвиненко