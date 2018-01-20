Квалифицированный потребитель. Священная война России: Итоги недели

Дарья Алексеева, , 03:53 — REGNUM

Если бы выборы состоялись в это воскресенье, то, считает ВЦИОМ, за Путина проголосовали бы 73%. На втором месте — Грудинин с 7,2%, на третьем — Жириновский с 4,7% и далее со статистическими погрешностями ютятся Собчак, Явлинский и совсем мало известный Титов, о котором мы теперь знаем рост, вес и что он любит шаурму. Самый высокий антирейтинг традиционно у Собчак — 89,0%. Явка декларируется на уровне 67%. Между тем участие Собчак создало вокруг выборов такой скандал, что скорее не привлекло, а оттолкнуло; за Грудинина проголосует традиционный зюгановский электорат, часть путинского и небольшая часть тех, кто не голосовал ни за кого — но именно небольшая, потому что в целом Грудинин — это, конечно, не герой массового сопротивления. На деятельного Че Гевару левые бы мобилизировались, но Грудинин пока отличился только блестящей пиар-кампанией и произнесёнными ранее яркими речами, а конкретных политических дел за ним припомнить сложно. Поэтому прогнозные цифры явки кажутся, скорее, оптимистичными — впрочем, они лучше тех, которые предвещают явку и вовсе в 81%.

Кандидаты в президенты тем временем продолжают бороться за внимание избирателя. Собчак сообщила, что «Крым — украинский, и это медицинский факт» (очевидно, имелась в виду психиатрия), и назвала жителей Крыма неполноценными — потому что у них нет Сбербанка и не проводятся матчи ЧМ-2018. Правда, города для проведения ЧМ были определены ещё до крымского референдума, а измерять полноценность человека доступом к определённому банку — это нечто новое в мировой антропологии, но своё слово Собчак сказала.

Зато Жириновский сделал интересное предложение:

«Мы подготовили инициативу, чтобы законодательно разница в зарплате между самыми высокооплачиваемыми специалистами и самыми низкооплачиваемыми не превышала десяти раз. Это европейский стандарт», — сказал он.

Даже в рамках одного предприятия, уточнили в ЛДПР, зарплаты могут различаться в десятки раз, в то время как 18-кратная разница — это уже предреволюционно.

О специфических ситуациях говорили на этой неделе и в экономическом секторе. Так, по мнению председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, высказанному в рамках Гайдаровского форума, налогов можно собирать больше, чем это делается сейчас, а введение балльной системы в начислении пенсий внесло сумятицу:

«И у населения, и у экспертов нет понимания, какую систему в социальном страховании мы строим, какой должна быть нагрузка на фонд оплаты труда, которую уплачивает работодатель, и должен ли работник участвовать в формировании своих будущих пенсионных прав», — считает Голикова.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина на том же мероприятии указала на позитивные сдвиги:

«Мы ожидали, что к концу 2017 года завершится период восстановления после кризисного падения. По нашим оценкам, экономика в 2018 году будет расти на 1,5−2%. Это потенциальные темпы роста при нынешней структуре экономики. Макроэкономическая стабильность дала возможность экономике не сильно падать за счёт внутренних стабилизаторов, таких как плавающий курс. Мы начали расти вместе с мировой экономикой».

Набиуллина также предостерегла от эйфории по поводу высоких цен на нефть, ведь помимо колебаний цены, существуют и другие риски, и тем не менее, сказала она, «бюджет приспособился жить в условиях низких цен на нефть. перед экономикой теперь стоит задача диверсификации её структуры».

Разделить оптимизм главы ЦБ мешают те факты, что, во-первых, реальные располагаемые доходы россиян падают четвертый год подряд, а во-вторых, по официальным данным, в ноябре прошедшего года объём промышленного производства снизился на 3,6% в годовом выражении после нулевой динамики месяцем ранее. Это был максимальный спад, начиная с октября 2009 года.

Три трагедии, случившиеся на этой неделе в российских школах, это настолько много, что не выглядит совпадением. Утром 19 января ЧП произошло в Бурятии, где девятиклассник ворвался в школу с топором, напал на семиклассников и поджёг класс. За два дня до того было возбуждено уголовное дело по факту поножовщины в одной из школ Челябинской области, где двое учащихся девятого класса подрались на перемене и один ранил другого ножом. Ещё раньше, 15 января, в Перми вооружённые подростки ворвались в школу, набросились на четвероклашек, ранили девятерых детей, учительницу и друг друга. Возбуждено два уголовных дела — по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», и «Покушение на убийство двух и более лиц».

К этим трём громким происшествиям с участием подростков добавилось ещё три фоновых: в Красноярском крае пьяный мужчина на глазах учеников избил свою жену-учительницу. Женщину защитили старшеклассники, которые вытолкали нападавшего за дверь и вызвали полицию. Во Владимирской области 19 января, по предварительным данным — учеником 8-го класса, был распылен газовый баллончик, а за день до того похожая выходка стала причиной эвакуации тысячи человек в школе Краснодарского края.

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Пока родители в панике задаются вопросом, как же теперь отпускать детей в школу, эксперты ищут причины произошедшего.

«Это — безопасность школ. Это — состояние психического здоровья подрастающего поколения в целом. Вторая проблема, разумеется, намного серьезнее. Будет очень плохо, если мы не сделаем выводов из этих трагических случаев», — говорит член Совета Федераций Франц Клинцевич.

Так на ком лежит ответственность? Кто-то полагает, что один из бурятских налётчиков таким образом отомстил администратору местного паблика за неуважительное к себе отношение. Телеканал RT обращает внимание, что в соцсетях парень высказывался в поддержку Навального. А по словам соученицы подростка, он увлекался аниме-злодеями, и в подражание своим кумирам совершил то, что совершил. Но можно ли назначить виновником трагедии мультфильм, и какие, в таком случае, киногерои будут виноваты в остальных случаях? Объявить виновником какого-то мультгероя, или компьютерную игру, или кинозлодея, или зарвавшегося репера — чревато замыливанием реальной проблемы, в которой всегда срабатывает комплекс факторов. За словами о том, что подросток увлекался аниме-злодеями, видится жёсткая борьба за цензуру и популистские высказывания политиков.

«А между тем фраза, скорее всего, переводится с подросткового языка на взрослый так: «Дядя, опубликуй то, что я скажу в своей газете, а скажу, что хочешь», или так: «Ну как тебе, странный ты взрослый человек, объяснить, чтобы ты понял. Он был… странный. Странный был, понимаешь? Плохое любил… Ну вот «аниме», например, так понятно тебе?» Я хочу сказать, что аниме как явление культуры, скорее всего, не имеет к произошедшему никакого отношения. Упоминание аниме имеет отношение к конкретной школьнице и её конкретному окружению. Вообще, чаще всего комментарии подростков в стиле «я брал пример с плохого кино/игры/аниме/песни/репера» ситуативны и почти никак не связаны с тем объектом, на который подросток ссылается. Работает программа «бунт» и программа «независимость», и часто работает примерно так — «Выбери что-то пообиднее для окружающих взрослых и именно это упомяни». Так можно в семье, голосующей за Путина, пересказывать ролики Навального, а в окружении либералов цитировать манифест Коммунистической партии. Так, вероятно происходит и здесь. Аниме — это явление, окрашенное для подавляющего большинства населения России несколько негативно. И тем более, какие-то абстрактные «злодеи». Т. е. упоминание аниме в связи с данной трагедией — это примитивная манипуляция с целью скандализации и приватизации ситуации. Жаль, что мотивы современных журналистов не очень отличаются от мотивов подростков, и эта манипуляция удаётся. Общество (как минимум отчасти) вместо поиска причин реальной трагедии бросается на борьбу с культурой чужой страны», — считает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

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Депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) полагает, что причины произошедшего кроются в системе образования имени Фурсенко-Ливанова, и в этом есть свой резон, хотя и не столь по части указанного депутатом западного влияния (опять борьба с чужой культурой?). Выращивание квалифицированного потребителя, которое объявлено задачей современного образования, никоим образом с развитием внутренней культуры не соотносится. Потребитель — он, прежде всего, индивидуалист и эгоист, а квалифицированный потребитель — эгоист патентованный. Так при чем тут уважение к безопасности другого человека?

В связи с активизацией темы российского образования обсуждается и ещё один громкий скандал. На Урале курсанты-лётчики сняли видео, в котором пародируют клип на хитовую песню Satisfaction. Парни отработали с юморком, уловив, пожалуй, главное — предельную сексуализацию, навязываемую тому самому потребителю. А если в оригинальном клипе томные девушки на каблуках забивают гвозди, то почему бы бойким юношам не погладить брюки, энергично двигая бедрами? И всё бы ничего, видео оставалось бы только смешным, кабы не два но. Первое, но — в том, что на этом разудалом видео ребята были в форменных фуражках. В этой связи вопрос не только к юношам, но и к руководству учебного заведения, которое при раздаче курсантам формы не вложило в их головы, что форма — это свято.

А почему, собственно, так? Форма предполагает специфическую деятельность, её задача — показать глубокую принадлежность к определенному сообществу. Тем более это важно для русской культуры, в нашей стране всегда была отличная армия потому, что воинское звание несло в себе элемент святости (даже больше, чем у западного рыцаря). На чём, кстати, психологически гениально играл Суворов, который многократно превосходящего противника разбивал именно на активации элемента святости дела. Да и война у нас была — Священная, помните?..

А второе, но — в том, что эту шутку подхватили студенты других вузов. Снимая ролики в поддержку уральских курсантов, они щеголяют формой своего ведомства, как, например, на видео, где фигурируют люди в футболках МЧС, будущие моряки или девушки в медицинских халатах. Словом, из структур с жёсткой иерархией, откуда подобных перлов выходить вроде как не должно. И вот тут уже использование формы становится не неудачной деталью стиля, а самоцелью. Рядовые исполнители с радостью поддерживают стихийный флешмоб, теоретически готовые к наказанию — а значит, имеющие свои представления о правильном. И то, что эта волна среди студентов идёт одновременно с волной школьного насилия, как бы намекает всей отечественной системе воспитания и образования, что «не всё спокойно в Королевстве Датском»…

Короткой строкой

— Госдолг Красноярского края вплотную приблизился к пугающей отметке — но врио губернатора региона Александр Усс считает, что не надо это драматизировать.

— На Колыме будут выращивать свежую зелень: участки по госпрограмме «Дальневосточный гектар» уже получили более 34 000 жителей России.

— Законопроект о блокировке «живодёрского контента» в интернете обсуждается в комитете Госдумы по экологии.

- В год двухсотлетия Тургенева власти Орла избавляются от «Дома Лизы Калитиной». Обветшавший объект культурного наследия хотят отреставрировать за счет инвестора и сделать рестораном.

- Во Владимирской области инновации превратились в миллиардные долги.

— «Курганскую Рублёвку» сотрясают уголовные разбирательства: какой кодекс работает в регионе, далеком от действующего законодательства?

— Несмотря на очевидный кризис, государство по-прежнему не торопится задействовать механизмы государственного регулирования зернового рынка.

— Скандал в Прикамье: воспитатель детского сада осмелилась публично перечислить проблемы в системе дошкольного образования.

— В Петербугском аэропорту «Пулково» проезд по транзитной зоне между парковками сделали платным, и пассажиры уже задумываются — когда же придётся платить за проход пешком?

— Упования на власть иссякли: защиту благоприятной окружающей среды жители Москвы и Подмосковья решили взять в свои руки.

Владимир Путин как-то сказал, обсуждая современное образование, что реформы должны продолжаться, но от них не должны страдать дети. По меркам традиционного общества, курсанты-лётчики совершили мелкий хулиганский поступок (хоть и формально не противозаконный), подняв тем самым волну таких же мелких хулиганств. А ведь курсанты и студенты — это вчерашние школьники, поколение, которое своим флешмобом продемонстрировало состояние своей гражданской зрелости. Следом за этим поколением во взрослую жизнь двигаются те, о ком сейчас валом пошли сообщения о покушениях на убийства в школе. Программа воспитания квалифицированного потребителя даёт себя знать, а критерий, упомянутый президентом РФ ещё в 2013 году, похоже, никого из ответственных лиц не заинтересовал — возможно, они слишком заняты изживанием из себя совка. Очевидно, когда он будет окончательно изжит, на развалинах этого старого мира можно будет построить другой, новый и прекрасный. Непонятно, правда, чьими руками: рождённый потреблять — не строит.

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