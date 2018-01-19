Порошенко на Мальдивах. Украинцы требуют отчета, как в США

Киев, , 17:27 — REGNUM На Украине разгорелся скандал после того как СМИ обнародовали расследование того, как президент Украины Петр Порошенко провел зимний отдых на Мальдивах. Об этом говорится в программе «Схемы».

Согласно журналистскому расследованию, президент Украины с 1 по 8 января арендовал остров для своего тайного отдыха. По приблизительным подсчетам, на отдых глава украинского государства потратил около 500 тысяч долларов. За эти деньги президент и его гости в течение семи дней отдыхали на Мальдивских островах в отеле Cheval Blanc. Двое детей и восемь взрослых, среди которых и сам Порошенко, поселились на самой дорогой вилле курорта Owner's Villa. Кроме основной виллы с бассейном здесь также есть гостевая вилла, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе и частный пляж. Аренда острова стоила 46 тыс долл. в сутки.

При этом журналисты посчитали, какую восьмизначную сумму ему нужно будет задекларировать (президент уже пообещал это сделать), чтобы объяснить свои расходы.

Отмечается, что 8 января самолет «Фалькон 7х» с турецкой регистрацией вылетел с Мальдив и приземлился в Жулянах. Президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro.

Депутат Днепропетровского облсовета и юрист Андрей Смирнов еще 5 января проинформировал со ссылкой на свой источник, что Порошенко со своими близкими встретил новогодние праздники на Мальдивах.

«Позвонил знакомый, сообщил, что президент воюющей страны Порошенко отлично провёл новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей. Поздравления, фейерверки, слава Украине!», — написал Смирнов на своей странице в Facebook.

Позже, 16 января пресс-служба президента подтвердила агентству «Интерфакс-Украина» информацию о том, что Порошенко посещал Мальдивы «с целью короткого отдыха».

«Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации… Решение о том, что информация об этих поездках будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности», — сообщала пресс-служба.

В свою очередь, журналист программы «Схемы» Михаил Ткач интересуется, почему Порошенко прилетел на Мальдивы чартером инкогнито и скрывал свое имя во время отдыха и почему он не проходил паспортный контроль в Борисполе через терминал официальных делегаций. При этом он интересуется, как президенту удалось наличными средствами оплатить 37 тысяч долларов за отдых на островах и каким образом эти средства были вывезены с Украины.

«Почему президент Порошенко считает, что украинское общество, выбравшего его президентом после революции достоинства, не заслуживает прозрачность президентской деятельности?», — отмечает Ткач в своем Facebook.

Он также напомнил, что президенты США всегда информируют граждан о своем отдыхе.

«Потому что ни один лидер цивилизованной страны никогда не позволяет себе оправдывать ограничение демократии и естественного права общества контролировать власть агрессией или любыми другими причинами», — подытожил Ткач.

Журналист Станислав Речинский допустил, что Порошенко поехал на Мальдивы в своем камуфляже, «чтоб вдруг, если что, хоть по телевизору выступить на фоне пальм».

Он считает, что президент не имеет права тратить 500 тыс долл. на отдых.

«Я никогда не мог понять Януковича, который хотел быть президентом, но во время предвыборной кампании тупо не мог отказаться от Межигорья, которое явно мешало в достижении его цели. Та же история с Порошенко. Он ведь всерьез хочет второго срока. И в тоже время постоянно совершает шаги, которые этот его план рушат… Но ведь это тоже идиотизм. Потратить полмиллиона долларов на 7 дней отдыха и надеяться стать во второй раз президентом обнищавшей и продолжающей стремительно нищать страны? Ну, ведь это уже просто психическая патология», — добавил Речинский в ФБ.

В то же время главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отметил, что поездка Порошенко на Мальдивы свидетельствует о том, что «война для президента уже видится решенной проблемой».

«Президент страны, часть которой оккупирована агрессором, и верховный главнокомандующий армии, которая каждую неделю несет боевые потери, сражаясь с иностранными захватчиками, отбыл на отдых на Мальдивы. Декларация позволяет, вопрос не в этом. Но никого не оказалось в окружении, кто бы сказал: «Петр Алексеевич, а что об этом люди скажут?» Войны-то формально нет. Или есть?» — задался вопросом Бутусов на своей странице в ФБ.

Как сообщалось, в 2017 году администрация президента Украины не предоставила журналистам информацию о визите Порошенко на Мальдивские острова, которую президент совершил в апреле-мае.

«Касательно совершения президентом Украины визита в Мальдивскую Республику апреле-мае 2017 года отмечаем, что, по сообщению главного департамента государственного протокола и церемониала администрации президента Украины, информация о таком визите отсутствует», — говорилось в сообщении АПУ на запрос «Украинских новостей».

Напомним, в 2017 году про визит Порошенко на Мальдивские острова рассказал в эфире телеканала ZIK депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко. По его словам, «Порошенко майские праздники провел на Мальдивах в отеле за 25 000 долларов в сутки».