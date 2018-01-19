Суббота, 20 Января 2018 года
03:02:40 МСК

ДНР: Место переговоров вторично на фоне невыполнения Киевом обязательств

Политика

В Донецке прокомментировали инициативу Дональда Трампа о переносе площадки для переговоров по Донбассу

ДНР: Место переговоров вторично на фоне невыполнения Киевом обязательств
© СВ ДНР
Бойцы ВС ДНР

Донецк, 19 января 2018, 16:47 — REGNUM  Место проведения переговоров между Украиной и республиками Донбасса не является решающим в вопросе мирного урегулирования на фоне нежелания Киева выполнять принимаемые на себя обязательства. Об этом 19 января заявил официальный представитель ДНР в трёхсторонней контактной группе Денис Пушилин.

«Как человек, погружённый в переговорный процесс, могу с уверенностью сказать, что место проведения переговоров — вторично», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Как отметил представитель ДНР, причину стагнации переговорного процесса следует искать не в конкретной стране или городе, принимающем переговорщиков, а «в отсутствии политической воли и желания выполнять взятые на себя обязательства у одной из сторон конфликта».

Пушилин констатировал, что на сегодняшний день Минские соглашения зашли в тупик. По его словам, вина за это полностью лежит на Украине, и именно на это в первую очередь следует обратить внимание президенту США Дональду Трампу, который выступил с инициативой о переносе площадки для переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что во время его встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Белого дома предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место.

Куда именно предлагается перенести место для консультаций, Назарбаев не уточнил, но отметил, что «вообще это первоначально должно было быть в Казахстане».

Читайте также: Перенос места переговоров по Донбассу: Куда? Для чего?

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль не против переноса переговоров по Донбассу из Минска

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Минские соглашения и их выполнение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить