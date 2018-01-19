Против кого решил дружить Ким Чен Ын?

Москва, , 16:30 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выговорил у президента США Дональда Трампа согласие на налаживание контактов с КНДР в культурной и спортивной сферах, но ему не дают оживить экономические отношения со своим северным соседом, считает востоковед, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 19 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя некоторую нормализацию отношений между Сеулом и Пхеньяном, наблюдавшуюся несколько последних дней.

«Северная Корея на протяжении последнего полугода с невероятной интенсивностью и большим успехом завершала разработку того, что, скорее всего, является последним этапом её ракетно-ядерной программы, — констатировал он. — У Пхеньяна была задача создать средства доставки, способные поражать территорию континентальных США. Ожидалось, что после окончания работы над этими средствами КНДР попытается начать какие-то переговоры и, сохраняя за собой статус ракетно-ядерной державы, получить серьёзные политические и экономические уступки как со стороны Южной Кореи, так и со стороны США».

Однако, как напомнил Ланьков, никто не ожидал, что этот поворот произойдёт так быстро.

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Первые его признаки наметились ещё в декабре, а с января ситуация стала развиваться очень стремительно. По мнению эксперта, нельзя забывать, что северокорейская сторона пока так и не завершила полноценных испытаний новых ракетных систем.

«Самая мощная из их ракет, «Хвасон-15», способная поражать территорию США, пока испытывалась только один раз, — рассказал востоковед. — На испытаниях она отработала штатно, но одного успешного полёта мало для постановки на вооружение. Тем не менее КНДР решила приостановить ракетно-ядерную гонку. Она заявила, что задачи создания потенциала сдерживания решены, что они создали ракетно-ядерный потенциал, хотя в действительности полноценно они его не испытали и сразу пошли на смягчение напряжённости».

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После, как заметил Ланьков, они выступили с предложениями, аналогичными тем, с которыми к ним летом обращались южнокорейцы. В свою очередь, Дональд Трамп представил перемены в позиции Пхеньяна как успех своей политики, и самое интересное, что он может быть прав.

«Дело в том, что в последние полгода или даже год из Вашингтона поступают очень противоречивые и очень необычные сигналы, — продолжил кореевед. — Американская администрация то ли всерьёз планирует остановить северокорейскую ядерную программу вооружённой силой, то ли старается создать впечатление у внешнего мира, что у неё есть такие планы. Никто не знает, является ли эта кампания кампанией дезинформации или же реально отражает планы Белого дома (именно Белого дома, а не американского истеблишмента в целом, так как подавляющее число американских специалистов и дипломатов против военного решения)».

Ланьков полагает, что, скорее всего, в руководстве КНДР решили, что надо вести себя осторожнее. Они приостановились и сохранили лицо, заявив, что добились всего, что им было нужно, опасаясь, что ещё несколько демонстративно успешных испытаний — и однажды ночью к ним прилетят американские крылатые ракеты.

«Они этого не хотят, так как понимают, что Северная Корея способна нанести противнику ощутимый урон, но она этот конфликт проиграет, — предположил Ланьков. — Вдобавок не надо забывать, что в Северной Корее правит наследственная аристократия в третьем поколении, причем аристократия очень сибаритская. Это не фанатики. Они умные, слегка циничные люди, которые не хотят героически погибать за что-либо. Это не исламские фундаменталисты, которые хотят показать миру свет и учение Аллаха. Нет! Это хорошо накормленные люди в «мерседесах».

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При этом Ланьков призвал не демонизировать их, так как они не забывают о своём народе, и в последние годы в КНДР наблюдается экономический рост.

«Однако в основе это прагматичные гедонисты, которые хотят сохранить свою комфортабельную и сытную жизнь и по возможности сделать её лучше для себя и для народа, — подчеркнул профессор. — В этом смысле они не отличаются от большинства мировых элит. Им не нужно устраивать конфликтов с США».

Вторая причина потепления отношений — это поведение Южной Кореи.

«Сегодня там у власти находятся левые националисты, — рассказал Ланьков. — Они очень похожи на европейских старых лейбористов и умеренных социал-демократов, но очень сильно посыпаны национализмом. Возьмите КПРФ, уберите оттуда склонность к авторитаризму, добавьте подозрительное отношение к государству (а не восторженное, как у Зюганова), в целом позитивное отношение к либеральной демократии, и вы получите примерно тех, кто сегодня стоит у власти в Южной Корее. Их идея: много социальной политики и корейский народ — самый великий».

По словам Ланькова, среди этих политиков много бывших радикалов, часть которых в молодости симпатизировала Северу. Сейчас они к северокорейской модели относятся в целом не слишком хорошо, но при этом выступают за мирное сосуществование с Севером.

«С самого начала Мун Чжэ Ин шёл на выборы под лозунгами восстановления отношений с КНДР, — сказал Ланьков. — Однако, став президентом, Мун Чжэ Ин обнаружил, что реализовывать эту программу он не может, потому что Трамп занял очень жёсткую позицию, ясно дав Южной Корее понять, что любое экономическое взаимодействие с Северной Кореей будет воспринято как нарушение Сеулом союзнических обязательств».

Мун Чжэ Ин, по словам профессора, человек слегка антиамериканский, хотя он и не станет проводить политику, которая испортит отношения с США. Он понимает, что Трамп может отреагировать на восстановление экономических контактов с КНДР, например, пересмотром очень выгодного Южной Корее соглашения о свободной торговле.

«Надо помнить, что в Южной Корее вопросы отношений с Северной Кореей, с точки зрения массового избирателя, являются глубоко второстепенными, — рассказал Ланьков. — Для большинства граждан Южной Кореи сейчас КНДР — это какие-то дикари, которые танцуют свои комичные пляски и что-то там орут. Они не вызывают ни уважения, ни интереса, ни даже особого страха. В нормальной ежедневной южнокорейской газете в неделю может появиться две-три статьи о КНДР».

Однако Мун Чжэ Ин, по словам Ланькова, выговорил у Трампа согласие на неэкономические контакты. Позиция Трампа заключается в том, что, если Южная Корея хочет, она может заниматься любым взаимодействием в культурной и спортивной сферах. Но не в экономической.

«Мун Чжэ Ин с самого начала предлагал Северу разнообразные контакты такого рода, — заметил востоковед. — Север отказывался. Но сейчас, опасаясь возможных силовых акций со стороны США, Север вышел к Сеулу с предложениями, с которыми Сеул раньше постоянно и безуспешно обращался к Пхеньяну».

Что касается разговоров о возможном объединении Северной и Южной Кореи, то это объединение — лишь часть риторической политики Юга и Севера.

«На их реальную политику оно оказывает меньшее влияние, чем идея второго пришествия — на реальную политику Ватикана», — констатировал эксперт.

Более того, оказывается, даже языки, на которых говорят в КНДР и Республике Корея, уже не идентичны. В том языке, на котором говорят в КНДР, много заимствований из русского и особенно китайского языков, в то время как южнокорейская версия корейского языка изобилует заимствованиями из английского.

Напомним, что олимпийские сборные КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Это решение было принято на переговорах между делегациями двух стран в пограничном пункте Пханмунджом. Сообщается, что спортсмены пронесут утверждённый ещё в 1990-х годах неофициальный флаг объединения, на котором голубым цветом на белом полотне изображён силуэт Корейского полуострова. Делегация КНДР на Олимпийских играх будет состоять в общей сложности из 550 человек.

Вместе с тем есть сведения, что Северная Корея намерена провести военный парад накануне зимних Олимпийских игр, что уже изрядно озаботило экспертов и дипломатов.

Ещё менее благотворно на и без того напряжённую атмосферу оказали очередные окрики из США. Госдеп официально заявил о своей готовности применить «весь спектр военных возможностей» для сдерживания агрессии Пхеньяна.