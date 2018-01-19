Путин обсудил с Совбезом РФ закон о «реинтеграции» Донбасса

Москва, , 15:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел с постоянными членами Совета безопасности совещание, в ходе которого обсуждались ситуация на Украине и перспективы сирийского политического урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В контексте ситуации на Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, — говорится в сообщении. — Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования».

В пресс-служба Кремля отметили, что участники совещания подчеркнули безальтернативность Минских соглашений и «нормандского формата».

Кроме того, Путин и постоянные члены Совета безопасности обменялись мнениями по сирийскому политическому урегулированию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января 2017 верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса во втором и окончательном чтениях. Законопроект объявляет РФ «агрессором», а Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) — «оккупированным территориями».

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