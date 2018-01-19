Украина и Латвию внесла в список офшоров

Рига, , 15:20 — REGNUM Принятое Украиной в конце 2017 года решение включить Латвию в список офшоров — необоснованное, заявил сегодня, 19 января, директор департамента коммуникации министерства финансов Латвии Алексис Яроцкис. Позицию официальной Риги распространила пресс-служба минфина Латвии.

«С точки зрения Латвии включение нашего государства в список не обосновано, потому что в данном случае не выполняется ни один из известных критериев списка», — приводятся слова Яроцкиса в пресс-релизе.

Минфин и министерство иностранных дел активно работают над тем, чтобы Латвия была исключена из списка, отмечает ведомство.

«Между Латвией и Украиной с 1995 года действует двусторонняя налоговая конвенция, также обе страны присоединились к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об административном сотрудничестве в налоговых вопросах, и существует международный механизм для обмена налоговой информацией», — добавил латвийский чиновник.

«Минфин выразил надежду на быстрые действия украинской стороны, которая проанализирует информацию, предоставленную Латвией, и изменит свое решение», — говорится в сообщении министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же список попала и Эстония, а на Украине разразился скандал.

«У нас просто талант ссориться с друзьями и делать из них врагов», — комментирует в социальных сетях депутат Верховной рады Украины, глава группы межпарламентской дружбы Украины с Эстонией Борислав Береза. О скандальной ситуации уже доложили премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Напомним, что Латвия и Эстония активно поддерживают нынешнюю Украину во всех ее начинаниях как во внутренней, так и внешней политике.

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