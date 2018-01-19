Турция не потерпит угрозы национальной безопасности

Анкара, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что его страна не потерпит угроз национальной безопасности, сообщает 19 января Anadolu.

«Угрозы национальной безопасности в любом формате не будут позволены. Это наше естественное право. Это часть международного права, а значит, и наше», — подчеркнул премьер-министр.

Йылдырым добавил, что целью Турецкой Республики является искоренение террористической угрозы в регионе, в частности в Сирии.

Именно с этой целью вооруженные силы страны совершили нападение на Африн в Сирии, по их мнению, эта акция необходима для предотвращения создания террористической угрозы вдоль сирийско-турецкой границы.

Напомним, резкая активизация вооруженных силы Турции на границе с Сирией была обусловлена заявлениями США о формировании приграничной армии из курдских отрядов народной самообороны.

Вашингтон поспешил откреститься от данных планов, подчеркнув, что борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошла к концу, а значит, военная помощь курдам будет прекращена.

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