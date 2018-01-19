Турции советуют сосредоточиться на борьбе с ИГ*

Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Турции необходимо воздержаться от силовой операции в сирийском Африне (провинция Алеппо), контролируемом курдами. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт на брифинге.

«Мы (власти США) бы призвали турецкую сторону не предпринимать действий такого рода, — говорит Науэрт. — Мы хотим, чтобы все стороны там были сфокусированы на цели — ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По словам дипломата, Вашингтон не намерен создавать «силы безопасности» на границе между Сирией и Турцией, этот факт официальная Анкара истолковала неверно.

Напомним, 19 января представители отрядов курдской народной самообороны заявили, что вооруженные силы Турции выпустили по Африну (Сирия) порядка 70 снарядов.

По их словам, обстрелы начались около полуночи по местному времени и продолжались все утро. Целью ВС Турции были курдские формирования.

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