Почему Порошенко тормозит создание высшего антикорруционного суда?

Киев, , 14:06 — REGNUM Вчера, 18 января, депутаты рады отказались включить в повестку сессии президентский законопроект №7440 о создании высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ) и еще четыре альтернативных ему законопроекта. За соответствующее решение проголосовали 183 депутата, при необходимых 226 голосах.

Как сообщала пресс-служба рады, президентский законопроект был зарегистрирован и внесен в раду 22 декабря. Документ обозначен президентом как неотложный.

К его разработке и согласованию привлекались комитет по вопросам правовой политики и правосудия, комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, комитет по вопросам бюджета и комитет по вопросам европейской интеграции.

В свою очередь, представитель президента в раде Ирина Луценко сообщила, что рада может рассмотреть президентский закон об антикоррупционном суде на следующей сессии парламента.

«Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса… Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон об антикоррупционном суде будет принят. Когда сможет заработать сам суд? Исходя из оптимистичных прогнозов — где-то до полугода, с учетом всех процедур», — написала Луценко на своей странице в Facebook.

Кроме того, исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин отметил, что президент Порошенко провел встречу с представителями гражданского общества и неправительственных организаций. По его словам, глава государства хочет «обеспечить антикоррупционный суд законодательной базой до марта 2018 года».

«Дискуссии по отдельным положениям в парламенте целесообразны, ультиматумы с любой стороны — нет. Общая цель — полное соответствие законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии, но только ее», — пересказал Юрчишин позицию главы государства в Facebook.

Он также проинформировал, что Порошенко выступил за отмену электронного декларирования для антикоррупционных активистов и пообещал подписать закон о мониторинге публичных закупок.

При этом экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов отметил, что президенту Порошенко удалось «девальвировать даже само упоминание об этих законах до такого жалкого и маргинального посмешища».

По его словам, президентский законопроект об антикоррупционном суде не соответствует конституции.

«Очень способный, продвинутый и технологичный диктатор… Администрация президента отреагировала на критику МВФ заявлением о том, что президентский законопроект об антикоррупционном суде соответствует конституции и рекомендациям Венецианской комиссии. Чтоб долго не писать — конституции не соответствует, Венецианская комиссия рекомендаций по нему не давала, и в европейских стандартах нигде не написано, что можно создавать суд, имея в частной собственности высший совет правосудия, высшую квалификационную комиссию судей и генеральную прокуратуру», — написал Портнов в Facebook.

В свою очередь, политолог Виталий Кулик отмечает, что власти предлагают обществу выбор между авторитаризмом и коррупционным общественным договором.

«Как преодолеть коррупцию и не потерять свободу. Борьба с коррупцией в странах переходного типа должно сочетаться с использованием предохранителей, которые не допускают нарушения прав и свобод человека. Иначе будем иметь выбор между «коррупционным общественным договором» и авторитаризмом. Именно такой выбор нам предлагается сейчас», — написал Кулик на своей странице в сети Facebook.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Евросоюз раскритиковали президентский законопроект, отмечая, что он не соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина. В частности, замечания МВФ к законопроекту разбиты на три группы: по поводу процедуры отбора судей, сроков создания антикоррупционного суда и его юрисдикции. Всего в документе девять замечаний.

Отмечается, что «юрисдикция суда должна отвечать юрисдикции национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры».

«Подача президентом законопроекта об антикоррупционном суде должна была стать шагом в правильном направлении. Однако у нас есть серьезные сомнения по поводу законопроекта, который был подан 22 декабря, есть серьезные замечания, так как ряд его положений несовместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии», — сказано в письме главы миссии МВФ на Украине Рона ван Родена от 11 января 2018 года.

При этом Всемирный банк считает, что законопроект не удовлетворяет требования ВБ для предоставления Украине около $800 млн на поддержку ключевых реформ.