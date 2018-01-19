Великобритания обещает Грузии «остановить Россию»

Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Великобритания делает все, чтобы остановить «интервенцию» России в Абхазии и Южной Осетии, заявил государственный министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании лорд Ахмад Уимблдонский на заседании палаты лордов. Об этом сообщило министерство иностранных дел Грузии, по информации которого, в Лондоне, в палате лордов впервые состоялось слушание по вопросу Грузии под названием: «Как обеспечить, чтобы Россия проявила уважение к территориальной целостности Грузии и вывела войска с территории Грузии». На вопросы лордов на заседании отвечал Ахмад Уимблдонский.

Он напомнил, что в ходе недавнего визита в Москву глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в числе других вопросов обсуждал и вопрос Грузии.

По заявлению министра, Великобритания также поддержала две резолюции ООН, в которых Абхазия и Южная Осетия зафиксированы «как составные части территории Грузии».

«Мы использовали заявления ОБСЕ для осуждения действий России в Грузии, направили наблюдателей в Миссию мониторинга Евросоюза в Грузии. Через НАТО и другие международные организации мы всячески помогаем Грузии как можно эффективнее справляться с давлением со стороны России», — передает МИД Грузии слова Ахмада Уимблдонского.

На вопрос, должно ли мировое сообщество принудить Россию уважать территориальную целостность Грузии, министр ответил, что «Россия продолжает интервенцию в Абхазии и Южной Осетии», и пообещал, что «правительство Великобритании сделает все для того, чтобы остановить Россию, и использует для этого все международное влияние».