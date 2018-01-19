Саакашвили: Судьба Украины находится в руках дегенератов

Киев, , 13:44 — REGNUM Вывод о том, что судьба Украины находится в руках дегенератов, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили сделал после того, как украинская прокуратура три недели занималась арестом принадлежащей ему недействующей банковской карты, сообщает 19 января «Украинская правда».

«Нашли у меня при обыске карту, которой я пользовался в Америке. Но когда я уехал из Америки, я этот счёт закрыл», — пояснил политик.

Дальше дело о «находке» было передано в Печерский районный суд города Киева, который вынес решение об аресте карты. По словам Саакашвили, все процедуры заняли у правоохранителей три недели.

«Дегенераты! Прокуратура три недели занималась тем, что накладывала арест на мою карту! Вы представляете, с какими неквалифицированными шарлатанами мы имеем дело, — возмутился экс-губернатор. — Вы понимаете, в чьих руках судьба страны!»

Он добавил, что подобные подходы не помешают ему вести политическую деятельность в стране. «Чтобы они ни делали, мы победим», — заключил Саакашвили.

Ранее апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) об изменении меры наказания на 26 января. Политика обвиняют в содействии преступной группировке, которая планировала государственный переворот на Украине.

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