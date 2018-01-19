Кандидат в президенты Грудинин выступил за референдум по Исаакию

Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин поддержал идею референдума о судьбе Исаакиевского собора. Об этом он заявил 19 января на пресс-конференции в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кандидат представил свою программу «Двадцать шагов Грудинина», в которой он назван народным кандидатом, опирающимся на широкий блок левых и коммунистических сил, и уточнил, что там говорится о необходимости усиления народовластия.

«Надо больше людей спрашивать, надо проводить референдум по таким вопросам», — заявил он о судьбе Исаакия.

«Это вопросы не одного человека, а всех. От мнения населения должно все зависеть», — пояснил Грудинин.

Сам он выступает против передачи Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви, полагает, что памятник истории и культуры должен оставаться в собственности города и сохранить музейный статус.

«В царской России 80% храмов не принадлежали церкви, они принадлежали общинам, это были дымовые или обширные храмы. Что мешает в Исаакии, который принадлежит городу, проводить службы? Есть компромиссы, и я считаю, что население, которое выступает за то, чтобы Исаакиевский собор принадлежал городу, право. Население надо слушать», — сказал Грудинин.

Сейчас богослужения в Исаакии проходят на основании соглашения между ГМП «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской епархией.

Читайте также: Исаакий «сделал» политический год в Петербурге: продолжение следует?

Как известно, РПЦ до сих пор не направила в Смольный официальную просьбу о передаче здания Исаакиевского собора. Сторонники сохранения нынешнего статуса собора обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.

В 2017 году городской парламент Петербурга отклонил вопрос о референдуме о судьбе Исаакия и отказался выносить эту тему на общегородское голосование. На «прямой линии» 15 июня 2017 года Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

Читайте ранее в этом сюжете: Условия передачи Исаакиевского собора РПЦ уточнил Мединский