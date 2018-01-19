Представитель ЕС о стратегии США по Ближнему Востоку: «Не знакомы»

Брюссель, , 13:13 — REGNUM У стран Европейского союза нет данных о новой стратегии США по Ближнему Востоку. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил высокопоставленный представитель ЕС.

«Как и многие другие, мы (ЕС) ждем, что это за план, — сказал представитель ЕС. — Нам обещали план. Мы полагаем, что он создается».

При этом источник добавил, что страны Европейского союза «не знакомы с содержанием и параметрами этого плана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году члены СБ ООН заключили ядерную сделку с Ираном, суть которой сводится к замораживанию Тегераном своей ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.

Вашингтон в ближайшее время может отменить данное соглашение, что вызывает обеспокоенность у других участников процесса.

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