В Крыму «перетряхнут» службу Госстройнадзора

Симферополь, , 13:10 — REGNUM В Крыму грядёт серьёзная кадровая чистка местной Службы государственного строительного надзора. Об этом на своей странице в Facebook 19 января сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Решение необходимо принимать радикальное: увольнение по статье всех, кто так или иначе причастен к подобным мероприятиям, проведение служебного расследования и публикация списка всех уволенных, чтобы ни один из них не смог устроиться в органы государственной власти не только на территории Крыма, но и всей Российской Федерации. Служба государственного строительного надзора РК нуждается в тотальной реструктуризации. У правительства скопилось огромное количество претензий как к работе руководителей, так и к работе инспекторов, которые максимально халатно относятся к выполнению своих обязанностей», — отметил глава РК.

Он также сообщил, что по итогам проверки оказалось, что в 90% деклараций при явных нарушениях, которые видят жители Крыма, заключения Госстройнадзора гласят, что все в порядке и никаких проблем нет.

Крымский премьер также пообещал провести переговоры с правоохранителями и представителями контрольно-надзорных органов, чтобы они изучили деятельность своих сотрудников, которые не реагировали на нарушения Госстройнадзора. До разрешения проблемы работу службы будет курировать вице-премьер Виталий Нахлупин.

Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, в феврале 2017 года, Сергей Аксёнов уволил предыдущего начальника службы государственного строительного надзора республики Сергея Тимощенко из-за «слабого противодействия его ведомства незаконной застройке полуострова».

«К сожалению, этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идёт незаконное строительство. Даже несмотря на массовые жалобы крымчан, от него не было никакой реакции», — отмечал глава РК.