Сколько Варшава заплатит за Холокост?

Станислав Стремидловский, , 12:44 — REGNUM

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий готовится к поездке в США. По словам руководителя канцелярии главы правительства Марека Суского, есть надежда, что во время визита будет получена «американская поддержка попыткам Польши получить репарации за войну от Германии». Но вот что интересно. Сускому был задан вопрос: могут ли союзниками Варшавы против Берлина стать не только США, но и Израиль? И он ответил: «Надеюсь, так и случится. Мы были жертвами войны, как и наши еврейские братья, и если что, то должны требовать от агрессора компенсации». Между тем до сих пор не было известно, чтобы Израиль присоединился к развязанной польской правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) кампании по требованию репараций от Германии за преступления нацистов. Это первое. И второе. Почему о «братстве» с Израилем надо говорить в США?

На наш взгляд, дело вот в чём. 12 декабря 2017 года американский сенат одобрил законопроект S 447, который под номером HR 1226 ушел дальше в палату представителей. Название его можно перевести как «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию». Речь идет о имуществе тех, кто умер, не оставив после себя наследников, что в частности затрагивает собственность евреев, убитых нацистами в ходе Холокоста. Авторами этого акта выступили сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Тэмми Болдуин. В случае его принятия и подписания президентом США Дональдом Трампом — что очень вероятно — государственный департамент получит право поддерживать различные организации, занимающихся вопросами реституции и компенсации утраченного еврейского имущества. И отдельные положения законопроекта вызвали большие тревоги у польской общины как в США, так и других странах.

Как пишут Катажина Муравская (Фонд «Мир Полонии» в Висконсине) и Вальдемар Бинецкий (Фонд «Мир Полонии» в Канзасе), «особенно опасен для Польши третий пункт этого документа, поскольку он предусматривает, что поступления от активов должны использоваться для поддержки жертв Холокоста, информированию о Холокосте и иные цели. Неизвестно, какое число выживших. Но оно будет расти, потому что формула, определяющая, кто выжил и кто не выжил, неточная. Выглядит так, что все ныне живущие евреи — выжившие, продолжают испытывать травму и их нужно поддержать. Реализация права госдепартамента содействовать еврейским организациям будет происходить посредством «выдвижения исков о возврате прежней собственности жертвам Холокоста и их наследниками путем реституции или компенсации», «процесс реституции или компенсации должен быть быстрым и эффективным, прозрачным, понятным, доступным и без возложения расходов на истца» (то есть за счет польского налогоплательщика). Речь идет о сумме в 65 миллиардов долларов, которых требует от Польши еврейская община».

Поляки отбиваются. В ход идут самые различные аргументы. Наиболее занятными нам показались следующие. Во-первых, ссылка на соглашение, заключенное между правительством США и правительством Польской народной Республики в Вашингтоне 16 июля 1960 года. В соответствии с ним Варшава выплатила 40 млн долларов в качестве полного возмещения американским гражданам убытков, понесенных в ходе национализации и других действий государства. Во-вторых, указания на более широкий круг договоренностей, достигнутых властями ПНР в 1948—1971 годах, помимо США, также с Австрией, Бельгией, Канадой, Данией, Францией, Великобританией, Грецией, Нидерландами, Люксембургом, Норвегией, Швецией и Швейцарией. Ирония в том, что представители польской общины за рубежом одновременно утверждают: «Польша не может нести ответственность за геноцид и присвоение имущества, учиненные в ней немецкими и советскими оккупантами, а также политические, социальные и экономические последствия соглашения в Ялте между США, Великобританией и СССР в 1945 году».

Но одним из таких «последствий» является создание ПНР, само существование которого сегодня яростно отрицается польскими властями. Следовательно, заключенные «наймитами оккупантов» соглашения по компенсациям недействительны. И это не единственное, что бьет по варшавскому салону. Тему законопроекта S 447 — HR 1226 используют против властей польские националисты. Так, с запросом в министерство иностранных дел обратился депутат сейма Польши, глава Национального движения (Ruch Narodowy) Роберт Винницкий, попросив рассказать, что делает польская дипломатия. В ответе за подписью заместителя министра Бартоша Чихоцкого указано, что, конечно, известный законопроект «является предметом глубокого интереса» и «подлежит анализу». Затронутый вопрос есть предмет польско-американских и польско-израильских переговоров. МИД и министерство юстиции Польши встречаются с широким кругом еврейских организаций, «объясняя допущения и цели новых польских правил относительно вопросов реституции».

Это, правда, ничуть не удовлетворило депутата Винницкого. «Похоже, что МИД придерживается пассивного отношения к этому вопросу, — заявил он в интервью порталу Kresy.pl. — Что особенно опасно в нынешней геополитической ситуации, когда нынешнее правительство поставило всё на отношения с американцами. Это, к сожалению, создает одностороннюю зависимость Польши от США и приводит к тому, что влиятельное еврейское лобби в Соединенных Штатах, имея гораздо более сильную позицию, способно даже шантажировать Польшу. Поскольку политика PiS однобоко ориентирована на США и даже в одностороннем порядке поддерживает интересы Вашингтона в нашей части Европы, это особенно опасно в данной ситуации». И второй вывод: возбуждение темы получения репараций от немцев, инициированное правящей партией в прошлом году, является «ответом» на шаги, которые «предпринимаются в США в отношении еврейских требований».

Следует добавить, что активное неприятие законопроекта S 447 — HR 1226 существует также в консервативном лагере «Права и Справедливость». В эфире Заграничной службы Польского радио его озвучил известный политолог Ежи Таргальский. По словам политолога, «тот, чье лобби окажется сильнее, меньше всего от этого закона пострадает. А кто будет сидеть тихо, должен будет считаться с последствиями. Если правительство ничего с этим законом не делает, то тут есть два варианта. Первый — правительство относится к нему легкомысленно, что плохо. Второй — уже заключены какие-то сделки, что еще хуже». Кое-что, впрочем, Варшава делает. То, что новым премьером стал человек с еврейскими корнями — а Моравецкий как-то рассказывал, как его тетку Ирену, заставшую войну в десятилетнем возрасте, до самого конца нацистской оккупации укрывала семья поляков — должно помочь PiS в диалоге с еврейскими организациями в США. Однако вряд ли те отступятся от своих требований. На какую-то сделку Польше пойти придется.

Читайте ранее в этом сюжете: Польская внешняя политика идет вразнос

Читайте развитие сюжета: Что общего между признанием Трампом Иерусалима столицей Израиля и Крымом