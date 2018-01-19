Турция согласна только на полноправное партнерство в ЕС

Анкара, , 12:41 — REGNUM Турция отвергнет любые предложения о партнерстве с Европейским союзом, кроме полноценного членства в содружестве, сообщает 19 января Reuters.

Данное заявление сделал министр по делам ЕС Турции Омер Челик, предупредив, что текущая ситуация не дает Анкаре никакой возможности продолжить выполнять миграционную сделку.

«Привилегированное партнерство или иные похожие подходы мы не воспринимаем. Турции не может быть предложено такое», — подчеркнул Челик.

«Как бы это ни называлось, привилегированное партнерство против терроризма, такое предложение не будет нами даже рассматриваться», — добавил министр.

Напомним, 5 января 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что ситуация в Турции не позволяет ее принять в ЕС, однако стороны могут и должны сосредоточиться на обсуждении возможностей партнерства, которое бы не было полноправным членством в организации.

Причиной подобного отношения Парижа к Анкаре являются массовые аресты, проходящие в Турции с июля 2016 года, когда была осуществлена неудачная попытка военного переворота.

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