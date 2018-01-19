«Политически ангажированы»: историк раскритиковал белорусских госэкспертов

Минск, , 12:57 — REGNUM Эксперты, проводившие экспертизу текстов белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, не обладают достаточной квалификацией для проведения таких мероприятий, считает историк, кандидата исторических наук Александр Бендин. О приобщении к материалам дела его обращения сегодня, 19 января, ходатайствовала адвокат Шиптенко Мария Игнатенко.

Бендин, прослушав заключения экспертизы и допрос экспертов на суде, составил обращение, в котором обратил внимание на то, что специалисты РЭК (республиканской экспертной комиссии) не имеют необходимой квалификации и знаний для того, чтобы проверять тексты на предмет наличия «признаков экстремизма».

По мнению историка, статус экспертов необходимо исследовать, поскольку эти люди продемонстрировали свое незнание специальной литературы по истории, политологии и другим дисциплинам. В результате нельзя считать, что выводы этих экспертов научно обоснованы, к тому же очевидны признаки политической ангажированности экспертов.

Прокурор, в свою очередь, не выступает против приобщения к материалам дела этого обращения.

Помимо этого, защита Сергея Шиптенко просит добавить к материалам дела ответ заведующего кафедрой теологии Белорусского государственного университета. В документе идет речь о святой Ефросинье Полоцкой. В ответе, подписанном протоиреем Владимиром Башкировым от 17 января 2018 года, говорится, что такой термин, как нация не может быть применен к событиям средневековой эпохи, поскольку характерен для индустриальной эпохи. В этом случае «национальная святая» является «неадекватным термином», считает Башкиров.

Дело в том, что в одном из опубликованных материалов, которые приписывают Сергею Шиптенко, написано, что Ефросинья Полоцкая является общерусской святой. Однако белорусские госэксперты заявляют, что её необходимо называть сугубо белорусской святой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на судебном заседании 18 января защита Шиптенко Мария Игнатенко выступила с ходатайством о назначении повторной экспертизы текстов подсудимых, поскольку гоэксперты, выполнившие экспертизу, некомпетентны. Прошение поддержание остальные адвокаты. Прокурор выступил против. Сегодня в начале заседания судья без объяснения причин отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Стоит также ответить, что белорусские госэксперты — единственные, кто обнаружил в текстах подсудимых признаки экстремизма. Ни латвийский исследователь Николай Гуданец, ни российский эксперт Елена Галяшина, ни кандидат исторических наук С. В. Олюнин, ни доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Белорусского государственного университета Дмитрий Безнюк, ни доктор исторических наук Кирилл Шевченко в своих заключениях и научных отзывах к такому выводу по поводу текстов, например, Павловца не пришли. А кандидат педагогических наук, доцент Минского лингвистического университета Сергея Корчицкого подчеркнул в своём обращении, что подбор негативных данных и есть критика, а предостережения могут быть выражены не только явно, ни и имплицитно.

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