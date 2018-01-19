«Лаборатория Касперского» опротестовала решение США о своих программах

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Ходатайство о предварительном судебном запрете решения министерства внутренней безопасности США запретить использование программного обеспечение «Лаборатории Касперского» компания подала в Федеральный суд США, сообщает 18 января Cyberscoop.

«Компания сделала это заявление в надежде, что суд незамедлительно рассмотрит и решит обжалование в связи с ущербом, нанесенным репутации компании. Компания утверждает, что решение министерства внутренней безопасности США является неконституционным и опиралось на субъективные, нетехнические публичные источники, такие как неподтвержденные и часто анонимные источники средств массовой информации, связанные с ними претензии и слухи», — говорится в заявлении «Лаборатории Касперского».

В документе также говорится, что министерство не предоставило каких-либо доказательств правонарушения со стороны компании.

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Бывший федеральный прокурор по киберпреступности в управлении прокуратуры США Эдвард МакАндрю сообщил, что указанный протест вряд ли позволит добиться юридических целей, но компания получит доступ к судебному разбирательству с американским правительством, что даст ей возможность быстро восстановить свою репутацию.

«Если суд решит провести предварительное судебное разбирательство, то «Лаборатория Касперского» сможет быстро перейти к судебному разбирательству, где представит свидетельские показания и другие доказательства, чтобы оспорить запрет министерства, а также потребовать от правительства представить публичное доказательство вины компании», — пояснил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США была принята норма о запрете на применение американскими государственными учреждениями продукции «Лаборатории Касперского». Она предписала отказ от использования продукции компании во всех госучреждениях.

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