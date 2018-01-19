Агент МГБ ЛНР: с ВСУ работают иностранные инструкторы

Луганск, , 11:47 — REGNUM Иностранные инструкторы работают в зоне ведения боевых действий в Донбассе, заявил агент министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Хижняк, сообщает 19 января «Луганский информационный центр».

Иван Хижняк в течение трех лет служил офицером в одной из зенитно-ракетных частей ВСУ, передавая информацию в ЛНР о состоянии украинской армии. По его словам, в Краматорске Донецкой области, который служил штабом украинской армии по ведению боевых действий в Донбассе, регулярно находились иностранные инструкторы.

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Военные, разговаривающие на иностранных языках и одетые в иностранную форму, тренировали украинских солдат, сказал Хижняк. Оружие, которым пользовались иностранцы, также было неукраинской разработки.

Напомним, на Украине официально действуют канадские инструктора в рмках миссии Unifier, однако украинские власти неоднократно подчеркивали, что западные военные не работают в Донбассе.

Тем не менее на линии разграничения были неоднократно замечены иностранные военные в характерной военной форме.

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