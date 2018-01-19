Суд в Минске: судья проигнорировал некомпетентность госэкспертов

Минск, , 10:57 — REGNUM Несмотря на некомпетентность, которой проводившие экспертизу текстов на предмет наличий признаков экстремизма госэксперты поразили на даче показаний наблюдающих за судом по делу трёх авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, обвиняемых в разжигании расовой, национальной или религиозной розни, судья решил не удовлетворять общее ходатайство адвокатов о назначении повторной экспертизы текстов публицистов. С этого началось заседание суда сегодня, 19 января.

Без объяснения причин судья Игорь Любовицкий объявил в начале сегодняшнего заседания об отказе в удовлетворении ходатайства защитников публицистов о том, чтобы назначить повторную экспертизу их материалов.

Далее стороны перешли к просмотру почтовых ящиков обвиняемых, это, например, почта научного журнала «Новая экономика», который возглавлял Шиптенко. Рассматриваются переписки с 2013 по 2016 год. Из переписок с авторами публикаций в издании следует, что отправители переводов обсуждают публикацию статей, обговаривают возможности перечисления взносов и указывают на трудности перевода денег в Белоруссию юрлицу. Причем у многих из отправителей полностью указаны контакты, а у кого-то даже паспортные данные, но, несмотря на это, люди в деле все равно фигурируют как «неустановленные».

Напомним, что предыдущее судебное заседание завершилось тем, что адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко выступила с ходатайством о назначении повторной экспертизы текстов подсудимых, причина — некомпетентность госэкспертов, которые выполняли экспертизу. По словам Игнатенко, как эксперты эти люди показали легкомысленное оперирование судьбами людей. Это ходатайство поддержали также адвокаты Алимкина и Павловца.

Так, Кристина Марчук, адвокат Павловца, обратила внимание на то, что эксперты прочитали о методике российского сертифицированного эксперта Ольги Кукушкиной (которая, кстати, в материалах подсудимых «признаков экстремизма» не нашла), однако применили её как «оружие массового поражения». Адвокат Алимкина Николай Хлебовец обратил внимание на то, что все трое экспертов, Галина Гатальская, Алла Кирдун и Алеся Андреева, в республиканской экспертной комиссии заявили о том, что в статьях публицистов есть запрещенные материалы, однако в рамках уголовного дела отказались отвечать на этот вопрос, это говорит об отсутствии у этих экспертов специальных компетенций.

Прокурор выступил против этого ходатайства. По мнению гособвинителя, какой-либо заинтересованности у экспертов не наблюдалось.

Как отмечало ИА REGNUM, адвокаты, подсудимые и многие другие специалисты пришли к выводу, что белорусские госэксперты являются идеологическими противниками журналистов. Например, по части истории та же Гатальская стоит на явных БНФовских позициях, то есть говорить о беспристрастном подходе при проведении экспертизы в этой ситуации не приходится. В то же время эксперты не переставали поражать своими низкими профессиональными компетенциями. В частности, Кирдун на одном из судебных заседаний заявила, что перестройка в СССР началась в 1991 году.

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