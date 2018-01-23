Человек-функция или человек слова: заслужил ли доверия новосибирский врио?

Анна Алябьева, , 22:09 — REGNUM

Сегодня 110 дней, как Андрей Травников находится на посту временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области — региона не простого и с точки зрения политических, и с позиции общественных настроений.

Напомним, мэр Вологды Андрей Травников был назначен врио главы Новосибирской области 6 октября 2016 года после досрочной отставки Владимира Городецкого, уход которого связывают в том числе с многочисленными акциями протеста в регионе.

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Варяга Травникова в области встретили не то что не с распростёртыми объятиями, даже наоборот.

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Спустя месяц эксперты не взялись оценивать деятельность Травникова на его новом посту, отмечая, что ещё рановато.

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В свои сто дней пребывания врио губернатора Андрей Травников заявил журналистам, что не намерен готовить традиционные отчёты.

«Я к стодневке отношусь совершенно спокойно и равнодушно, хотя это уже принятый рубеж. Но для меня важнее другие рубежи. Первый — это выборы президента в марте 2018 года. Меня беспокоит, как эти выборы будут организованы и пройдут на территории нашего региона. Второй — сентябрьские выборы губернатора Новосибирской области. Впоследствии, проанализировав результаты до и после этих дат, я будут делать какие-то выводы», — сказал 17 января Андрей Травников.

Чем же запомнились 100 дней правления Травникова новосибирским экспертам?

Заместитель декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Александр Барсуков считает, что глава области продемонстрировал последовательность в исполнении своих обещаний.

«Ротация кадров происходила постепенно. Особое внимание Андрей Травников уделяет налаживанию диалога с мэрией и депутатами. Ожидания всегда связаны с осуществлением решений со стороны власти. Сейчас было бы неправильно подводить некие итоги нахождения на посту врио Новосибирской области Травникова, поскольку прошедшие 100 дней по сути были временем, связанным со знакомством с регионом, его проблемами и потенциалом. Формулирование и осуществление региональной публичной политики во многом будет влиять не только на образ восприятия врио губернатора Андрея Травникова, но и на региональную власть в целом», — высказал ИА REGNUM своё мнение Барсуков.

Заместитель председателя Партии Дела в Новосибирске Олег Викторович в своей оценке остановился на тех «авансах», которые были выданы Андрею Травникову после прибытия в регион.

«И скажу, что надежда на изменения, конечно, присутствует. Тем более что хуже уже быть не могло. Известно, что человек молодой и активный, сразу начал знакомиться с регионом и людьми и имеет очень насыщенный график, что радует», — говорит Викторович.

Из положительных событий он отметил отставку теперь уже бывшего зама губернатора Александра Титкова и министра строительства (также уже с приставкой экс) Сергея Боярского, а также то, что Травников «не привёз сюда ватагу «варягов», а делает ставку на местные кадры».

«Из положительных сторон пока всё. К сожалению, появились и негативные тенденции, которые заставляют задуматься, а насколько самостоятельная эта фигура, и действительно ли врио губернатора имеет поддержку Кремля, или это человек-функция, который решает в регионе задачи, которые имеют значение для финансовых интересов, группы лиц, которые могут влиять на кадровые назначения в регионах? К этому, к сожалению, тоже есть указатели и предпосылки, и первая из них это то, что, несмотря на заявления руководителя региона, #МусорнаяАфера до сей поры не расторгнута (что это? саботаж?), и мало того, подписана концессия по Центральному мосту, где всё тот же концессионер почему-то пользуется небывалой поддержкой областных властей. И это несмотря на протесты и неодобрение проекта в профессиональном сообществе. Второе, и тоже важное, это то, что Травников нашёл время для встречь со всеми, в том числе и с совершенно ручным общественным советом, но вот времени для встречи с общественниками, которые говорят власти пусть горькую, но правду, так и не нашёл. А это очень печально и идёт вразрез с прямыми указаниями президента о необходимости общественного диалога», — подчеркнул ИА REGNUM Викторович, указывая, что пока всё выстраивается по шаблонам чиновничьей номенклатуры, где существует каста людей «цены немалой», а остальные отодвинуты на задний план. И это, по словам эксперта, очень настораживает.

Олег Викторович отметил и ещё один момент — «хамское поведение заезжих «московских» политологов».

«Которые по сути сравнили всех жителей региона с наивными аборигенами, которые по эту пору верят в Деда Мороза и делают большую глупость, высказывая свои мнения, так как они неинтересны Москве, и где, на самом деле, всё и решается. В том числе и по предстоящим «выборам», так как уже всё «решено и подписано», и всяким тут не рекомендуют по этому поводу распаляться. Это хамство в высшей степени, и, будь я представителем местной власти, я бы этот вопрос обязательно поднял, так как это было не единожды». — говорит он.

А вот новосибирский политолог Дмитрий Пучкин заявил, что общая оценка заключается в том, что деятельность Травникова за этот период «приятно удивила».

«Он, не поддаваясь на нетерпеливые ожидания ряда местных СМИ, общественников и представителей политического класса, не утратил кредита доверия, который ему выдала с самого начала немалая часть жителей региона, установил конструктивные отношения с главными властными структурами области (Заксобранием Новосибирской области, мэрией Новосибирска, Советом депутатов Новосибирска, администрациями малых городов и сельских районов), Общественной палатой области, массмедиа, группами влияния и политическими структурами, заметно снизил уровень протестной активности, смог в диалоге с заинтересованными структурами придать второе дыхание проектам, которые буксовали во времена губернаторства Владимира Городецкого (мусорная и мостовая концессии, строительство ЛДС), публично обозначить свои управленческие принципы, избежать каких-либо публичных скандалов, провести необходимые точечные перемены в кадровом составе областного правительства», — считает Пучкин.

Из нерешённого (то есть резервов), политолог отметил в первую очередь необходимость повышения качества политического менеджмента, большего внимания к проблемам агропромышленного комплекса и жизни малых городов, что «требует, естественно, куда большего времени, налаживания постоянного диалога с независимой частью местного гражданского общества, которая сейчас переживает ряд кризисных моментов, что, естественно, затрудняет такое общение».

«К задачам на предвыборный период (январь — сентябрь 2018) я бы еще отнёс выделение групп, общественных и политических структур и лидеров общественного мнения, на которые Травников будет опираться во время избирательной кампании, куда большее, в том числе неформальное общение с жителями региона, жесткий контроль за выполнением своих решений и поручений и однозначное привлечение к ответственности лиц, виновных в их невыполнении, и при необходимости кадровые ротации (в том числе за счёт перемещения по горизонтали и вертикали имеющегося управленческого персонала). Главный итог 100 дней Травникова я вижу в том, что независимо от итогов президентских выборов он уже к настоящему моменту стал фаворитом предстоящих губернаторских выборов, и если он продолжит свою деятельность в том же направлении (и с учетом опыта аналогичных выборов в других регионах в 2016—2017 гг.), он имеет отличные шансы победить на них уже в первом туре, набрав 55−60% голосов», — сказал ИА REGNUM Пучкин.

Как бы ни оценивали его представители разных политических и общественных кругов Новосибирской области, Андрей Травников за время нахождения во главе региона, по сути, избежал громких скандалов и даже слегка сгладил уже имеющиеся, с которыми прежнему руководителю области справиться не удалось. Он постепенно выстраивает отношения с мэрией Новосибирска и Законодательным собранием, не делая каких-то резких заявлений, которых, быть может, некоторые и ждут с нетерпением. Тем временем, Травников хоть и медленно, но целенаправленно приводит регион в некую стабильность: инициаторы митингов в надежде на конструктивный диалог по острым вопросам всё ещё находятся в некоем режиме ожидания. А Травников, дабы подтвердить своё право на управление регионом, периодически чистит правительство от наиболее одиозных персонажей, которые вызывают наибольшее раздражение новосибирцев. По сути же Андрей Травников следует изначальной своей установке: сначала регион изучить, а потом уже «обеспечить нужный темп развития региона», о чём он говорил ещё на своём официальном представлении.

При этом выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года. Пока в регионе в качестве явных кандидатов на пост главы области вместе с Травниковым называют мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Ранее эксперты уже отмечали, что врио губернатора не следует недооценивать конкурента.

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