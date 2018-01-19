Власти Черногории уже не обвиняют РФ в «попытке госпереворота»

Подгорица, , 08:32 — REGNUM Российскую Федерацию перестали обвинять по делу о перевороте в Черногории в 2016 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на лидера «Демократического фронта» Милана Кнежевича, который является одним из главных обвиняемых по этому делу.

По его словам, прокуратура и свидетель перестали упоминать российские государственные органы еще с начала декабря 2017 года.

Лидер «Демократического фронта» назвал такой поворот кардинальным изменением ситуации и связал его с тем, что прокурор осознал невозможность довести «инсценированное дело» до конца в привязке к РФ.

«Если продолжать выискивать российский след, процесс может затянуться, — сказал политик. — Тем более что прокуратура до сих пор не представила никаких весомых доказательств».

По его мнению, Подгорица планирует завершить процесс до президентских выборов — 2018, чтобы «дискредитировать оппозицию» в глазах местных жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвиняемыми по уголовному делу о попытке госпереворота в Черногории проходят 14 человек, в числе которых — двое граждан РФ.

По версии обвинения, в день парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016 года группа лиц планировала осуществить вооружённый захват здания парламента страны, якобы с тем чтобы предотвратить вступление страны в НАТО.

Спецпрокурор Черногории Миливое Катнич в феврале 2017 года заявил, что к попытке переворота были причастны некие «государственные органы России».

Фигуранты дела себя виновными не признают и называют процесс политическим и сфабрикованным.

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