В США четыре месяца не могут утвердить посла в Германии

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Немецкие политики ожидают решения сената США по утверждению кандидата на должность посла в Германии Ричарда Гренелла, сообщает 19 января Fox News.

Гренелл был назначен на свою должность президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом более четырех месяцев назад и до сих пор не был утвержден сенатом страны.

Причина затягивания утверждения посла связана с голосованием членов Демократической партии США, неудовлетворенных данной кандидатурой.

Тем не менее в четверг, 18 января, комитет по иностранным делам сената все-таки утвердил кандидатуру Гренелла. Теперь он будет ждать окончательно утверждения в верхней палате американского конгресса.

Мнения в отношении вероятного дипломата среди немецкого истеблишмента разделились: кто-то считает данную кандидатуру более чем удачной, кто-то, напротив, недоволен подобным решением Трампа.

Напомним, после избрания Дональда Трампа на высший пост в стране многие аналитики отметили углубляющийся раскол в американском истеблишменте, что проявляется в ожесточенной борьбе за утверждение практически каждого назначения президента.