Пятница, 19 Января 2018 года
15:00:43 МСК

В США четыре месяца не могут утвердить посла в Германии

Политика

Дипломат был назначен на свою должность президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом более четырех месяцев назад и до сих пор не был утвержден сенатом страны

В США четыре месяца не могут утвердить посла в Германии
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 19 января 2018, 07:55 — REGNUM  Немецкие политики ожидают решения сената США по утверждению кандидата на должность посла в Германии Ричарда Гренелла, сообщает 19 января Fox News.

Гренелл был назначен на свою должность президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом более четырех месяцев назад и до сих пор не был утвержден сенатом страны.

Причина затягивания утверждения посла связана с голосованием членов Демократической партии США, неудовлетворенных данной кандидатурой.

Тем не менее в четверг, 18 января, комитет по иностранным делам сената все-таки утвердил кандидатуру Гренелла. Теперь он будет ждать окончательно утверждения в верхней палате американского конгресса.

Мнения в отношении вероятного дипломата среди немецкого истеблишмента разделились: кто-то считает данную кандидатуру более чем удачной, кто-то, напротив, недоволен подобным решением Трампа.

Напомним, после избрания Дональда Трампа на высший пост в стране многие аналитики отметили углубляющийся раскол в американском истеблишменте, что проявляется в ожесточенной борьбе за утверждение практически каждого назначения президента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить