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Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер

Политика

«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь»

Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
Иллюстрация: Скриншот страницы ren.tv
Владимир Путин

Тверь, 19 января 2018, 07:21 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, а также принял участие в крещенских купаниях. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что российский лидер уже не в первый раз принимает участие в крещенских купаниях.

«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», — пояснил Песков.

Напомним, 19 января православные верующие в РФ отмечают Крещение Господне.

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Крещение Господне (Богоявление)

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