Китайские эксперты: Ракетные испытания Индии напрямую угрожают Китаю

Пекин, , 06:20 — REGNUM Недавние индийские испытания межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно, способной нести ядерный заряд, представляют прямую угрозу китайской безопасности, а также предъявляют серьезный вызов глобальным усилиям ядерного нераспространения, заявляют китайские ракетные эксперты в статье китайской газеты Global Times от 18 января.

«Мы сегодня успешно провели запуск баллистической ракеты «Агни-V» с ядерным потенциалом», — приводит издание слова министра обороны Индии Нирмалы Ситараман, опубликованные в газете Times of India, отмечая, что тем не менее никаких параметров ракеты указано при этом не было.

Китайский военный эксперт и телеведущий Сун Чжунпин, в свою очередь, отметил в интервью Global Times, что после нынешних испытаний ракета будет доработана и произведена в большом количестве. Однако, он подверг скепсису слова о том, что «Агни-V» способна «достигнуть северных границ Китая при радиусе поражения 5 тыс. километров».

Научный сотрудник института Международных отношений Шанхайской академии общественных наук Ху Чжиюн отметил, что, несмотря на все вышесказанное, «ракета теоретически может достичь Пекина, хотя индийские ракетные технологии все еще не соответствуют стандартам». Однако, он подчеркнул, невзирая ни на что, Китаю необходимо озаботиться дальнейшим совершенствованием своей противоракетной техники.

Помимо ракет Индия разрабатывает различного рода вооружения, конкурирующие с китайскими, а ее разработки в области ядерного оружия демонстрируют, что Индия вовлекается в гонку ядерных вооружений с Китаем, отметил Сун Чжунпин.

«Это также является серьезным вызовом и угрозой ядерному нераспространению, поскольку Индия обладает огромным ядерным арсеналом», — продолжил эксперт.

Нынешние ракетные испытания были названы еще одним шагом в сторону возможного принятия на вооружение индийским Командованием стратегическими силами (SFC), являющимся частью Ядерного командования Индии. Еще несколько тестов осталось до того, как 50-тонная ракета начнет производиться в серьезных масштабах, отмечают эксперты китайского агентства «Синьхуа».

Кроме ракет небольшого радиуса поражения «Притхви» и «Дхануш», SFC уже приняли на вооружение ракеты «Агни-I», «Агни-II» и «Агни-III».

"Испытания, проведенные 18 января, прошли буквально спустя один день после проведения совместных индийско-японских учений в Индийском океане. Индия намерена наращивать сотрудничество с Японией с целью сдерживания Китая», — приводит издание высказывания неназванных экспертов, которые были приведены японской центральной телерадиокомпанией NHK.

«Индия пытается построить военную систему с Австрией, Японией и США с целью более тесного слежения за Китаем, что является прямой угрозой Китаю», — заявил Сун, добавив, что Китаю необходимо наращивать свою экономическую и военную мощь.

Отметим, что, несмотря на наличие серьезных противоречий, связанных с региональной конкуренцией между Индией и Китаем, страны довольно тесно связаны экономическими нитями, которые играют свою роль в стабилизации и сглаживании противоречий. Однако, по мере роста экономической и военной мощи Китая, а также развертывания его проекта «Нового шелкового пути», Индия чувствует угрозу регионального доминирования со стороны Китая. А это, в свою очередь, приводит к росту военной напряженности и обострению территориальных и иных конфликтов.

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