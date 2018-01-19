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США и Украина пытаются спровоцировать РФ. Терпение на исходе: Радио REGNUM

Политика

Украина может накануне выборов в России начать уничтожать Донецк, а США нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года

США и Украина пытаются спровоцировать РФ. Терпение на исходе: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 19 января 2018, 08:00 — REGNUM  

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