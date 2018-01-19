США и Украина пытаются спровоцировать РФ. Терпение на исходе: Радио REGNUM

Москва, 19 января 2018, 08:00 — REGNUM
- Большая провокация: Украина может накануне выборов в России начать уничтожать Донецк и Луганск;
- Багаж противоречий: почему Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия?
- Посягательство на неприкосновенность: МИД России обвинил в нарушении Венской конвенции США;
- Не допустить дискриминации: Госдума готовит заявление после запрета российских СМИ в Молдавии;
- «Два года рецессии — позади»: Россия получила «похвалу» от МВФ за экономическую политику.
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