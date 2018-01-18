«Санкции открывают дорогу войне» — к чему приведёт напряжённость в Корее?

Москва, , 23:41 — REGNUM Санкционное давление на Северную Корею окажет сильное влияние на экономику КНДР, однако приведёт это совсем не к тем политическим последствиям, которые ожидают США. Об этом 18 января заявил историк и дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Санкции, нефтяное эмбарго будут иметь на Северную Корею ужасные последствия, но не такие, что эти люди сядут за стол переговоров», — заявил Платошкин.

«В 1940-м году американцы после оккупации Японии и Индокитая ввели тотальное нефтяное эмбарго Японии. Верховное командование японского флота пришло к императору и говорит — нам конец будет через шесть месяцев, и нам уже всё равно — нужно захватывать нефтяные месторождения. Что они сделали? Они ударили по Перл-Харбору. Вот и всё. Санкции — это путь к войне», — полагает он.

Что касается организованных в настоящее время переговоров между Южной Кореей и КНДР, то, по мнению Платошкина, они проходят, как и прежде, при полном контроле США над Сеулом, и никаких неожиданностей от процесса ожидать не стоит.

«Это неоднократно говорили сами южнокорейцы. И задача у них абсолютно мизерная — не о ядерном оружии идёт речь. Как Северная Корея с Южной будет вообще, о межконтинентальных ракетах? Речь идёт только об Олимпиаде. Сейчас главная задача Трампа — чтобы Олимпиада на границе с Северной Кореей прошла тихо, спокойно и мирно», — заявил Платошкин.

Что касается Ирана, который переживает в настоящее время сложную внутриполитическую ситуацию, то «здесь для России есть очень важный урок», подчеркнул эксперт.

«Волнения в Иране начались после того, как нынешний прозападный президент после отмены санкций по рекомендации МВФ ликвидировал все пособия на бензин, на основную еду, на которую иранцы в сельских районах тратят половину своего дохода. Работают по такому же методу товарищи, как и наш экономический блок (правительства)», — отметил Платошкин.

«Протесты в Иране начались внутренние, социальные. Но через три для к ним присоседились, так же как на майдане — протесты пошли уже совсем другие. И тут лозунги уже стали не про то, чтобы снизить цены на яйца и хлеб, а «смерть России»… Заметьте, что говорят наши либералы? Надо дороги внутри строить, а не Сирией заниматься — всё под копирку. А что делают американцы? Организуют этому новому движению, которое со старым уже ничего не имеет, поддержку!» — заключил он.

Напомним, что 9 января начались переговоры между властями КНДР и Южной Корее на высоком уровне — первые за три последних года. В ходе переговоров обсуждаются численность делегации и группы поддержки КНДР, способ их въезда в Южную Корею и возможность выступления единой командой на Олимпиаде 2018 года.

Вместе с тем в начале января 2018 году Иран захлестнула волна протестов — акции проходят в разных регионах страны, в ходе которых звучат самые разные лозунги, начиная с требований решить конкретные экономические проблемы до призывов свергнуть режим Исламской республики.

Некоторые протестующие в том числе призывают к уходу иранских войск из Сирии. «Смерть России» — ещё один нашумевший в ходе протестов призыв. В 2009 году, когда Россия официально признала результаты президентских выборов в Иране, этот лозунг тоже нередко звучал во время протестов.